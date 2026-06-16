¿Cómo anotarse al programa de Inserción Laboral Inclusiva en Maldonado? Requisitos y las fechas

La Intendencia de Maldonado abrió las inscripciones presenciales para una nueva edición del programa de Inserción Laboral Inclusiva, dirigido a personas en situación de discapacidad. El registro comenzó este martes 16 de junio y se extiende hasta el miércoles 24 de junio de 2026.

El trámite para acceder al programa de Inserción Laboral Inclusiva se realiza únicamente de forma presencial y en días hábiles en la oficina de Políticas Inclusivas, ubicada en la tribuna Norte del Campus de Maldonado. El horario de atención de la intendencia es de 9:00 a 18:00 horas. En los municipios, la inscripción se recibe en horario de oficina, de 9:15 a 14:45 horas, de lunes a viernes.

El programa apunta a generar una primera experiencia o continuidad dentro del mercado laboral formal bajo la modalidad de empleo protegido para personas en situación de discapacidad. Como indica la Intendencia de Maldonado, esta iniciativa "Surge en el año 2016 a partir de la necesidad de establecer políticas públicas que permitan crear oportunidades laborales en este sector de la población".

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para los postulantes en Maldonado?

Para postularse al programa laboral inclusivo en Maldonado, la intendencia exige cumplir con las siguientes condiciones y documentos:



Personas en situación de discapacidad entre 18 y 59 años.

Documento de identidad.

Tarjeta Maldonado Accesible.

Certificado de aptitud psico-física expedido por médico tratante.

Inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad .

. Certificado de buena conducta emitido por el Ministerio del Interior.

Constancia de domicilio que acredite residencia en el departamento de Maldonado.

Los participantes del programa serán asignados mediante sorteo. La comuna informó que el sorteo de cupos se realizará ante escribano público el viernes 26 de junio, a las 11:00 horas, en el 5.º piso del edificio comunal.

Inclusión laboral. Foto: Inés Guimaraens/El País

Sueldo, carga horaria y cupos del programa Inserción Laboral Inclusiva en Maldonado

El cupo previsto para 2026 es de 40 personas, donde 20 ingresarán en la primera quincena y otras 20 en la segunda. Las tareas comenzarán el 1.º de julio y se extenderán hasta el 30 de noviembre inclusive. Según la información oficial del llamado, la carga horaria será de 6 horas diarias de lunes a viernes, o el ajuste razonable de acuerdo al perfil de la persona adjudicada.

En tanto la remuneración, la intendencia fijó un salario nominal de $ 16.330, siendo el costo total del programa $ 4.202.229. Tras el sorteo, los postulantes seleccionados serán evaluados por el equipo técnico para procurar una asignación de tareas y lugar de trabajo acorde a las características funcionales de cada persona.