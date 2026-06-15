Cuánto cuesta el abono mensual que lanzó la IMM para estacionar en zona de tarifado

La Intendencia de Montevideo (IMM) ofrece un abono de residente para quienes viven dentro del perímetro del estacionamiento tarifado y necesitan estacionar su vehículo durante el horario de vigencia del sistema. El beneficio tiene un costo mensual de 0,15 UR (unidades reajustables) y permite usar los lugares habilitados en la zona tarifada.

Como afirma la intendencia capitalina, el abono residente permite estacionar “en todos los lugares habilitados en zona tarifada”, pero no habilita a ocupar zonas de carga, espacios de motos ni estacionamientos reservados. El uso rige “durante el horario de vigencia del sistema”, que de momento es de 10:00 a 18:00 horas.

El pago de 0,15 UR por mes se realiza con una cuenta corriente que se asigna al finalizar la solicitud y se abona en redes de cobranza (Abitab o Redpagos) o por débito bancario.

Requisitos y documentación necesaria para solicitar el abono de residente

El trámite está dirigido a aquellas personas que residen dentro del área definida como zona tarifada. La IMM establece que “solamente tendrá carácter de residente la persona titular del vehículo que no posea garaje en el inmueble de residencia”, condición que se sostiene con una declaración jurada asociada a la solicitud.

La documentación básica que se pide es:



Libreta de propiedad: el vehículo debe estar empadronado en Montevideo y a nombre de quien solicita.

Patente al día: el vehículo debe tener su patente vigente, y el sistema verifica esa condición al momento de pagar.

Certificado notarial con timbre: debe constar que la persona vive dentro del perímetro del estacionamiento tarifado y que “no posee garaje propio o arrendado en horario diurno”.

La IMM también indica que el certificado notarial de residencia tiene validez de un año; vencido ese plazo, la persona titular debe presentarse para renovar la constancia y firmar una nueva declaración jurada.

Estacionamiento tarifado. Foto: Archivo El País

Pasos para realizar el trámite de estacionamiento de forma presencial o en línea

La solicitud del abono se puede realizar en línea o presencial. En línea se debe completar el formulario correspondiente en el sitio web de la IMM, con un requisito de contar con domicilio electrónico constituido para poder gestionar la solicitud por internet.

De forma presencial, es con agenda previa por día y hora y se debe acudir a la Unidad de Atención Presencial en Av. 18 de Julio 1360. También se puede ir del 1 al 10 de cada mes sin agenda al Servicio de Inspección de Tránsito (San José 1390, de 10:15 a 15:45).

El pago del abono debe realizarse antes del 10 de cada mes. En la facturación, la IMM establece una regla que si un mes no se va a utilizar el sistema, no se paga esa factura, pero durante ese período no se tiene derecho al beneficio. Cuando se acumulan más de tres facturas consecutivas sin pagar, se debe concurrir a Inspección de Tránsito para pedir la emisión de una nueva factura. Mientras que si son más de seis meses consecutivos sin abonar, el beneficio cae y hay que iniciar una nueva solicitud. Para más información, consultar en la página de la intendencia.