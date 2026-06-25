Becas DAAD 2027 en Alemania: abren convocatorias para estudiantes y docentes de Uruguay

El Servicio Alemán de Intercambio Académico abrió las convocatorias para las Becas DAAD correspondientes a 2027, dirigidas a estudiantes y docentes de instituciones de educación superior de Uruguay. Los programas contemplan opciones para doctorado, estadías de investigación y formación en idioma en Alemania, con plazos de postulación que se extienden durante 2026 y beneficios que varían según el nivel académico y el tipo de beca.

Las oportunidades están disponibles para postulantes de todas las áreas del conocimiento y contemplan desde estadías cortas hasta programas completos de formación doctoral. Además, los aspirantes podrán realizar sin costo el examen de idioma onSET en alemán o inglés, requisito clave en varios llamados.

Becas DAAD para programas de investigación y doctorado en Alemania

Uno de los principales programas es el de estadías de investigación en Alemania, dirigido a estudiantes de doctorado y posdoctorados. Estas becas permiten realizar investigaciones en universidades o centros especializados durante períodos de entre 2 y 12 meses, según el perfil del postulante.

También se ofrecen becas bajo modalidad de cotutela doctoral, que permiten desarrollar parte del doctorado en Alemania durante períodos de entre 7 y 24 meses. Esta opción apunta a fortalecer la cooperación académica internacional y la formación conjunta entre instituciones. Para quienes buscan una experiencia completa, el DAAD ofrece financiamiento para realizar un doctorado completo en Alemania, con una duración de entre 3 y 4 años. Estas becas están abiertas a estudiantes de cualquier disciplina y modalidad académica.

En todos estos programas, la fecha límite general de postulación es el 3 de setiembre de 2026.

Cursos, arte y oportunidades para alumni del DAAD

Además de las becas de investigación, el programa incluye propuestas para formación cultural y artística. Entre ellas se destacan las becas para docentes de arquitectura, artes y música, que permiten realizar estadías de trabajo de entre 1 y 3 meses en instituciones alemanas con el objetivo de desarrollar proyectos de cooperación.

El DAAD también ofrece becas de reinvitación para exbecarios, destinadas a quienes hayan realizado previamente una estadía de al menos seis meses en Alemania. Estas oportunidades permiten retomar vínculos académicos mediante estancias breves de investigación o trabajo.

Estudiantes universitarios estudiando. Foto: Freepik.

Por otra parte, se encuentra abierta la convocatoria para un curso de idioma alemán en Alemania, dirigido a estudiantes de grado, posgrado y doctorado con nivel mínimo B1. El programa tiene una duración de cuatro semanas y se desarrollará entre enero y febrero de 2027. La fecha límite de postulación es el 31 de julio de 2026.

Los interesados pueden obtener más información y realizar consultas a través del contacto del DAAD en Uruguay, con sede en el Goethe-Institut de Montevideo. El horario de atención de servicios DAAD son los miércoles de 14:00-16:00 horas y los viernes de 10:00-12:00 horas, en el Goethe Institut (Santiago de Chile 874). Para más información, consultar las bases de las Becas DAAD.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.