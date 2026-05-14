Casmu y Universidad ORT firman convenio para fortalecer la formación profesional

Casmu y Universidad ORT Uruguay alcanzaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer la formación profesional, el intercambio académico y la generación de nuevas oportunidades para sus equipos, en el marco de una política de colaboración que Casmu viene desarrollando junto a distintas universidades e instituciones educativas.

A partir de este acuerdo, Casmu recibirá a estudiantes de postgrados vinculados al área de Dermatología, contribuyendo a su formación práctica en un entorno asistencial de referencia. Al mismo tiempo, Universidad ORT Uruguay ofrecerá a integrantes de Casmu becas y descuentos especiales para acceder a distintas propuestas de formación, capacitación y desarrollo profesional.

Este convenio representa un paso más en el compromiso de Casmu con la educación continua, la actualización técnica y la construcción de alianzas con instituciones académicas de primer nivel. También refleja una visión compartida sobre la importancia de integrar conocimiento, práctica profesional y servicio a la comunidad.

Desde Casmu celebramos este acuerdo, que permitirá seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros equipos y aportar a la formación de nuevos profesionales de la salud.