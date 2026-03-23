El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta naranja y otra amarilla por persistencia de lluvias copiosas. En principio, la advertencia se extiende hasta las 09:30 horas, aunque podría actualizarse.

Inumet explica que una "perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual".

"Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Alertas naranja y amarilla de Inumet el 23 de marzo de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta naranja el 23 de marzo de 2026

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Las Flores.

Rocha: Cebollati.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: todo el departamento

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Localidades afectadas por la alerta amarilla del 23 de marzo de 2026

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Sarandí de Arapey.

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito y Ismael Cortinas.

Florida: Capilla del Sauce, Goñi y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Esperanza, Paysandú y Porvenir.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.

Soriano: Mercedes.

Treinta y Tres: Maria Albina y Valentines.