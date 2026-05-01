Inumet emitió alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes": las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes por la mañana una alerta amarilla para algunas localidades del norte del país por tormentas fuertes. Se espera que la advertencia se mantenga hasta las 09:10, aunque es posible que se actualice a esa hora.

Una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes", señaló Inumet.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", agregó. Además, explicó que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet.

Artigas: Todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Fin de semana largo con cambios en el tiempo: cuándo llegan las lluvias y el frío intenso, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo, que comenzará el viernes 1° de mayo (feriado por el Día Internacional de los Trabajadores).

En su reporte, Meteorología señaló que el viernes "se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto". "En la zona norte del país se prevén precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes. En el resto del territorio se esperan precipitaciones aisladas hacia la tarde", indicó Inumet. Las temperaturas máximas estarán entre 20° y 23°, y las mínimas entre 8° y 10°.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en dia de frio y lluvia en la ciudad de Montevideo, clima, estado del tiempo, invierno, ND 20250722, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otro lado, el sábado 2 presentará cielo nuboso en la mañana y algo nuboso a claro a la tarde. Además, "será una jornada ventosa, lo que provocará un descenso en la sensación térmica". Las máximas se ubicarán entre 21° y 17°, mientras que las temperaturas mínimas entre 7° y 11°.

El domingo iniciará frío en la mañana y se tornará templado en la tarde, con cielo algo nuboso a nuboso. La máxima estará entorno a 23° y 20°, mientras que la mínima alcanzará los 3° y 9°.