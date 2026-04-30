El pronóstico para el viernes 1º de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 1º de mayo estará marcado por condiciones inestables, con temperaturas a nivel nacional que irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 23°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta con presencia de neblinas y el desarrollo de precipitaciones junto a tormentas, con vientos del noreste entre 10 y 40 km/h y rachas fuertes asociadas. Hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con neblinas y bancos de niebla, persistiendo las precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos rotando del norte al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas fuertes, con temperaturas entre 15°C y 23°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto con neblinas y bancos de niebla, acompañados de precipitaciones y tormentas, con vientos del noreste entre 20 y 40 km/h y rachas fuertes. Durante la tarde y noche se mantendrá cubierto con neblinas y tormentas aisladas, con vientos del noreste al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas fuertes, con temperaturas entre 11°C y 21°C.

En el suroeste, se prevé una mañana con aumento de nubosidad y precipitaciones con probables tormentas, con vientos del noreste al noroeste entre 20 y 40 km/h. Por la tarde y noche el cielo estará nuboso a cubierto con mejora gradual y neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas, con vientos del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con temperaturas entre 10°C y 22°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con aumento de nubosidad y precipitaciones con probables tormentas, con vientos del noreste al norte entre 20 y 40 km/h. En la tarde y noche el cielo estará cubierto con mejora y presencia de neblinas, continuando las precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con temperaturas entre 9°C y 21°C.

Hacia el este, la mañana mostrará aumento de nubosidad con neblinas y bancos de niebla, junto a una baja probabilidad de precipitaciones, con vientos del noreste y norte entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche se espera cielo cubierto con neblinas y precipitaciones con tormentas aisladas, con vientos del norte al suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 9°C y 22°C.

Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá aumento de nubosidad con vientos del noreste al norte entre 20 y 40 km/h. Durante la tarde y noche el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas, con vientos del noreste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 15°C y 22°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana presentará aumento de nubosidad con vientos del noreste al norte entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde y noche se prevé un cielo nuboso con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas, con vientos del norte al suroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 11°C y 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.