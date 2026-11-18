El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) cuestionó que el nuevo decreto (261/026), que actualizó el procedimiento de reválida de médicos extranjeros, eliminara la obligación de informar cada seis meses sobre los avances del trámite para quienes buscan obtener una inscripción temporaria que les permita ejercer como especialistas.

El anterior decreto (133/021) establecía que los médicos extranjeros debían comunicar cada seis meses al Departamento de Habilitación y Control de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) los "avances ocurridos en el trámite de la reválida", mediante una constancia emitida por la autoridad competente.

También establecía que "en caso de no realizar dicha comunicación o de haber sido rechazada la reválida, cesará automáticamente la inscripción en el registro temporario", puntualizaba la normativa aprobada durante el gobierno pasado.

Daniel Montano, presidente del SAQ, señaló en una declaración difundida por la gremial, a la que accedió El País, que preocupa la eliminación de este requisito de control semestral del trámite, aunque igual sostuvo que no se fiscalizaba su cumplimiento —es decir, no se cumplía con la normativa.

“Hay especialistas que proceden de diferentes lugares del mundo y de múltiples universidades, y no en todos los casos la formación es la misma ni equiparable a la que tenemos en Uruguay. Por eso, desde el SAQ veníamos reclamando, desde 2025, que se incorporara una evaluación antes de permitirles trabajar. Nos congratulamos de que se haya incorporado esa evaluación previa mínima inicial”, agregó Montano.

El nuevo decreto sumó un requisito de "evaluación primaria" para verificar el cumplimiento de los "requisitos mínimos de admisibilidad" de los médicos que buscan ejercer como especialistas.

La habilitación, que caduca cada cuatro años, puede extenderse mediante autorización expresa del MSP.

Otro aspecto que cuestionó el SAQ es que se habilite la contratación temporal de médicos mediante documentos de arrendamiento de obra, que implican la prestación de servicios de forma independiente, en lugar de establecer una relación laboral como empleados de una institución.

Esta modalidad podría generar situaciones en las que médicos extranjeros sean contratados por "salarios inferiores a los establecidos para su especialidad", advirtió Montano.

“Nosotros queremos que trabajen en Uruguay, pero tienen que trabajar con todas las garantías para asegurar los requisitos mínimos de seguridad para los pacientes. Para eso exigimos que quienes trabajan en nuestras especialidades estén adecuadamente formados”, remarcó el titular del SAQ.