Inspectores de la Dirección General de Fiscalización (Digefi) del Ministerio de Salud Pública (MSP), junto a los choferes de la misma cartera, realizaron este martes un paro de 10:00 a 12:00 horas y una movilización frente a la sede ministerial, tras denunciar incumplimientos de acuerdos firmados.

La medida de integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que lidera el sindicalista Martín Pereira —compañero de la lista 949 de El Abrazo de la ministra Cristina Lustemberg— involucró a una treintena de funcionarios, los que se manifestaron frente al MSP con una pancarta, cornetas y música.

José Smith, fiscalizador de Digefi y delegado de la FFSP, señaló a El País que a mediados de año firmaron un acuerdo con el MSP para lograr la equiparación salarial de algunos inspectores mediante una recategorización de funcionarios, la que implicaría aumentos por miles de pesos. El ajuste alcanza a 28 de los aproximadamente 40 inspectores.

Los fiscalizadores de categoría uno ganan unos $ 130.000; los de categoría dos, $ 120.000, y los de categoría tres, $ 100.000. A partir de la equiparación salarial, quienes están en la categoría tres pasarían a la dos. Hay, además, otro grupo de funcionarios administrativos que perciben unos $ 60.000 y pasarían a ganar unos $ 70.000.

Lo que los trabajadores denuncian es que el MSP no ha realizado los pagos previstos en el acuerdo, lo que debería haber sucedido —sostienen— desde el pasado 1° de agosto. “Como nos vienen con promesas de que el pago va a ser ‘el mes que viene, el mes que viene’, decidimos hacer una manifestación”, lamentó Smith.

“Los trabajadores no tenemos una respuesta adecuada sobre por qué no hemos podido ser acreedores de los pagos que correspondían”, remarcó el sindicalista. Lo que buscan es que el MSP les informe “fechas concretas” a partir de las cuales podrán cobrar y conocer los motivos de la demora.

Con el paro de los fiscalizadores se suspenden los relevamientos de servicios de salud, así como los controles de tabaco, entre otras funciones de contralor.

El director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez, señaló a El País que el acuerdo alcanzado con Digefi en junio está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se expida.

Márquez destacó que el reclamo de recategorización se arrastra desde 2022 y que esta administración, en poco más de un año, logró llegar a un acuerdo con Digefi, y que todo “va a quedar resuelto”.

“Venimos corrigiendo errores de hace muchos años en varias áreas y este es uno de ellos. Va a quedar resuelto lo de fiscalización porque está encaminado”, dijo.

“Entiendo a las personas que quieren cobrar algo que hace años debían cobrar, pero estamos en los márgenes correctos”, agregó Márquez. También señaló que “en la administración pública, meses no es tiempo”.

Por otro lado, los choferes, que suman una docena, reclaman que se les compensen las horas extras cuando viajan al interior. Álvaro Cabrera, chofer del ministerio, sostuvo a El País que no se les “acreditan” las horas que trabajan por fuera del horario habitual.

“A veces hacemos 14 o 16 horas y nos computan solo ocho”, añadió.

Cabrera sostuvo que esta situación se arrastra desde hace años, pero que comenzaron a reclamar cuando se adhirieron a la FFSP. “Consideramos que no es justo porque al resto de los funcionarios les dan las horas, pero a nosotros no”, dijo.

Márquez añadió que, en relación con los choferes, hay dos situaciones. Por un lado, durante esta gestión se instalaron nuevos relojes y una aplicación en el celular para que puedan computar las horas extras, ya que desde “hace muchos años” no se registraban en determinadas situaciones. El otro aspecto, que es el que reclaman los choferes, refiere a los viajes al interior en los que deben pernoctar. “Esto es aparte, no está en negociación porque no hay normativa", dijo Márquez.