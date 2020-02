El MSP activa protocolo por el coronavirus; descartan caso en mujer que viajó a China

En un complejo hotelero, a 25 kilómetros de Marsella, en Francia, están aislados los dos uruguayos evacuados desde Wuhan, el epicentro del coronavirus.

La pareja de científicos, que cursaba un semestre de su doctorado en la ciudad china, quedará en observación unas dos semanas al igual que los cerca de 180 ciudadanos franceses que fueron trasladados en el mismo avión.

Con aplausos. Así festejaron los pasajeros cuando el avión militar tocó suelo en la pista de aterrizaje del aeropuerto Istres, al sur de Francia, sobre el mediodía local. Tras la celebración, todos fueron conducidos a los ómnibus que los llevarían hasta el complejo hotelero en Carry le Rouet, a media hora de la ciudad puerto Marsella.



Hubo solo una excepción: uno de los viajeros presentaba síntomas del nuevo coronavirus (2019-nCoV, por su nombre científico) y fue llevado al hospital Timone, en Marsella. Pero a las horas la sanidad francesa descartó la infección.



El resto, entre ellos los uruguayos, descansan en un complejo a metros de la playa, aunque firmaron un contrato en el que no pueden salir de ese hotel durante 14 días ni quitarse las mascarillas de protección cuando pasean por los lugares comunes.



“Las especificaciones eran claras: era necesario un lugar agradable y donde hubiese suficiente espacio”, dijo a la televisión francesa el director general de Salud, Jérôme Salomon. “No se trata de poner a estas personas en lugares de detención o atención cuando no están enfermas”.

Bélgica había adoptado una postura diferente, y a sus repatriados los había dejado en cuarentena en un hospital militar.



Los uruguayos Juan Pablo Pacheco y Celina Aznárez firmaron un “compromiso” en el que se hacen cargo de cumplir con las medidas que aconseja la sanidad francesa, en someterse a los chequeos médicos y en no salir del perímetro del hotel.

Si todo evoluciona como lo esperado, en dos semanas partirán hacia Dinamarca, donde estudian su doctorado en Ciencias. Su pasaje por China, durante un semestre, era en el marco de esos estudios de posgrado. De hecho fueron a Wuhan porque esa ciudad, al centro del Gigante Asiático, es uno de los polos estudiantiles del Lejano Oriente.



Tanto Pacheco como Aznárez habían quedado “encerrados” en Wuhan desde que el gobierno de Xi Jinping declaró el aislamiento de esa ciudad, el pasado 23 de enero. Su pasaje de regreso a Dinamarca era el 4 de febrero, pero gracias a la gestión del cónsul uruguayo en Shanghái, Leonardo Olivera, se pudo evacuar a la pareja antes de lo estipulado.

En Uruguay.

Cerca de 10.000 personas infectadas en 25 países y más de 210 muertos lleva contabilizada la Organización Mundial de la Salud desde que China reportó la aparición de un nuevo coronavirus, hace un mes. Uruguay, por ahora, está fuera de ese conteo.



Pero ayer se encendieron las alarmas. Una mujer de 64 años que había estado en China y que había retornado a Uruguay el 26 de enero, consultó en el Casmu por problemas respiratorios. “Tenía rinitis, estornudos, síntomas infecciosos, pero sin fiebre ni tos”, explicó Ana Soca, directora técnica del prestador de salud. “Se le realizaron los estudios en base al protocolo, se le sacó una muestra para llevarla al laboratorio de referencia que es el Ministerio de Salud y la paciente será de dada de alta a domicilio”.



El Ministerio de Salud analizó el caso y, como no cumplía con los ítems de caso sospechoso que dictamina la Organización Mundial de la Salud, se desestimó.

Aun así, en la cartera de Salud entienden que “tarde o temprano” el virus “va a llegar”. Cada infectado suele propagar la enfermedad a 2,6 personas. Y como el virus nació en el país más sobrepoblado del mundo, y uno de los de mayor tránsito aéreo, su expansión es más veloz que en otros casos.



El representante en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud, Giovanni Escalante, informó este viernes en conferencia de prensa que el país está preparado para recibir casos de coronavirus y que se están siguiendo todos los protocolos solicitados por la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte Jorge Quian, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, (MSP) indicó: “La conducta que tenemos que adoptar es estar atentos a lo que sucede desde el punto de vista internacional”.



La cartera “dio una serie de pasos en lo últimos días que nos confirman que fuimos por el camino correcto”, aseguró Quian y detalló: “Comunicamos a la población, a los prestadores, nos pusimos en contacto con los laboratorios para ver la capacidad de actuar contra el coronavirus, y la sección de sanidad de fronteras está atenta tanto en el puerto de Montevideo como en el aeropuerto”.



El subsecretario del Ministerio expresó que este virus para Uruguay “no significa un problema muy importante”, pero que de todas maneras se permanecerá atento ante cualquier modificación. “Quizá esto que digo lo tenga que modificar en algunos días, porque las situaciones son dinámicas”.



Quian refería a que el 2019 terminó con más de 2.700.000 casos de dengue en la región y más de 20.000 de sarampión. Ambas enfermedades llegaron incluso a Uruguay.

Las claves del coronavirus

¿Qué es? Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado hasta problemas graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Ahora se identificó en China una nueva variante.



¿Síntomas? Los más habituales son fiebre y problemas respiratorios (tos, dificultad para respirar). En casos graves puede causar neumonía e incluso la muerte.



¿Transmisión? Suele ocurrir en el contacto con una personas infectada, a través de las gotitas que se producen al toser o estornudar.



¿Protección? La recomendación estándar consiste en la higiene de manos, cubrir la nariz al estornudar o toser (idealmente en un pañuelo descartables y luego desecharlo), y evitar el contacto, de ser posible, con quienes muestren síntomas de infección respiratoria.



¿Hay vacuna? No. Varios laboratorios del mundo están trabajando en el caso, pero estiman que hasta dentro de un año no llegará ninguna dosis al mercado.



¿Hay tratamiento? Sí. Muchos de los síntomas se pueden tratar y los infectólogos lo trabajan en base al estado clínico del paciente.



¿Miedo? El período de incubación del coronavirus es de hasta 14 días. Si se estuvo en contacto con un caso sospechoso, los síntomas deberían despertarse antes de ese período ventana.



¿Sobrevive? La OMS informó que el virus no sobrevive más de dos días en una superficie a temperatura ambiente.