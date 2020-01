La OMS dice que Uruguay está preparado ante el avance del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sistema sanitario uruguayo está preparado para afrontar la eventual llegada del coronavirus, según Giovanni Escalante, representante de la entidad en Montevideo.

Escalante aseguró a Telemundo que Uruguay está preparado para afrontar la eventual llegada del virus, que existen las medidas de prevención y diagnóstico necesarias, aunque entiende que por ahora no hay amenaza inmediata.



“Uruguay no está muy cerca de China, hay como 18 mil kilómetros de distancia entre Uruguay y China. Además que el flujo de viajeros internacionales es más que nada desde San Pablo, no hay vuelos directos desde Montevideo. Entonces son consideraciones a tomar en cuenta respecto a una potencial llegada del virus a Uruguay. Sin embargo, eso no quita que estemos debidamente preparados ante una eventual llegada de este virus porque hay una cadena de contagio. Si una persona viajase a China y tuviera un eventual contacto con una persona que está padeciendo el virus, entonces podría haber una importación de los casos”, dijo.

Ayer la OMS declaró la emergencia internacional ante el brote del nuevo virus en China. “Declaramos esta alerta no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros países, y por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles”, anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa al declarar la emergencia internacional, la sexta en la historia de la OMS.

Escalante explicó que la medida “no significa desconfianza con China (...) Lo que cambia es que vamos a fortalecer y potenciar la capacidad de respuesta global de todos los países frente a la epidemia. Lo importante es detener la transmisión. Entonces, a través de las adecuadas medidas de control, ese ciclo se puede detener. Mediante vigilancia, control, apoyo en diagnóstico laboratorial, aislamiento, pero sobre todo vamos a establecer recomendaciones adicionales y específicas”, agregó Escalante.