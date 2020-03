Medidas que prevén liceos, escuelas y colegios ante la eventual llegada del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La canción “Codo con codo” que esta semana creó Jorge Drexler arranca así: “Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma”. Para concientizar sobre el coronavirus, el tema fue cantado ayer en varias escuelas públicas pero también hacen foco en la información y el trabajo preventivo, en aumentar la limpieza de los centros y se preparan para el peor escenario: la eventual suspensión de clases y el trabajo remoto de los alumnos si el Covid-19 llega a Uruguay y la situación se agrava, como sucedió en China o Europa, con escenas casi de ciencia ficción, calles vacías y la gente aislada en las casas. Lo mismo sucede en los liceos y en los colegios privados, relevó El País.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) confirmó ayer que se consideran dos escenarios. El primero es que los centros permanezcan abiertos con una cuarentena para algunos alumnos y docentes, quienes podrán conectarse a las aulas desde sus casas. El segundo escenario, el más grave, implica que se cierran los centros: los alumnos como los docentes se quedarán en sus casas. La noticia había sido adelantada por El País este jueves.

El MEC informó que en Primaria y en Ciclo Básico los alumnos tendrán a disposición su dispositivo Ceibal para acceder desde los hogares a los contenidos, aunque el consejero de Primaria Pablo Caggiani tuiteó anoche que eso “tiene serias dificultades de implementación”.

Además, el Plan Ceibal pondrá a disposición de los docentes una serie de recursos que pueden ayudar a sostener la actividad educativa y brindará programas a distancia, como la Plataforma Crea. Lo mismo sucede en la gran mayoría de colegios. “Estamos preparados para trabajar en plataformas digitales, casi todos los colegios las tienen y las usan”, dijo a El País el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Juan Carlos Noya.

Consejos a las familias.

Muchos colegios privados enviaron ayer a las familias comunicados con sugerencias y directivas a seguir.



Por ejemplo, el colegio The British Schools de Carrasco aconseja a sus alumnos “lavarse las manos a conciencia”, utilizar pañuelo de papel al toser y luego tirarlo a la basura (“si no tuvieran papel, toser sobre el codo flexionado”). Recomiendan llevar alcohol en gel. Pero, además, informan de un plan de acción con varios grados de distintos riesgo.



El menor es el grado 1, el actual. Piden a las familias que han viajado a una lista de países, donde el virus está difundido, que se queden en su casa por 15 días. Y afirman que en el peor escenario, “en caso de una evaluación de riesgo grado 4”, habrá que cerrar el colegio. Si esto sucediera, el aprendizaje continuará a través de clases virtuales.

Cuidados prevenir coronavirus. Foto: MSP | El País

Otro colegio, The Anglo School, aconseja a los alumnos “evitar saludar con un beso, abrazar y dar la mano”. También dice que los ambientes estarán ventilados y “se mantendrán las puertas abiertas para evitar el contacto con los pomos de las puertas”.



El Montevideo College, en Pocitos, pidió a las familias que, si viajan, informen a la dirección del colegio. Al volver de países con alta circulación del virus, también piden que permanezcan en los hogares 14 días y por medio de una plataforma se enviarán las tareas de clase. Otros colegios, y también clubes deportivos, realizan recomendaciones similares.



La Asociación Uruguaya de Educación Católica, que agrupa a 157 colegios, espera directivas del gobierno. “Solo nos hemos enterado por los medios de prensa”, dijo una fuente de la institución. Desde la asociación trabajan en el eventual cierre de colegios para diseñar planes de contención y ver “cómo responder”. En ese caso analizan un “acompañamiento emocional” de los alumnos.

En tanto, la Asociación de Institutos de Educación Privada, que agrupa a unos 45 colegios no católicos, aconsejó regirse por las indicaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Codicen. “Esta es una oportunidad más para educar”, dijo Noya, el presidente. Además, la asociación consultó el miércoles al MSP si hay que tomar medidas con los alumnos que vuelven de viajes o que viajarán. Hasta anoche no le habían respondido.

El coronavirus sigue avanzando en el mundo y en la región. Foto: Reuters

El Colegio Alemán recibió la semana pasada a 45 estudiantes alemanes y su dirección consultó al MSP qué hacer con ellos. “Nos dijeron que no venían del epicentro del coronavirus, por lo cual no teníamos que tener cuarentena”, indicó Noya, quien también es director del colegio. En tanto, el Colegio Santo Domingo informó ayer a las familias que sus directores retornan de Barcelona este fin de semana y que, ante la situación del coronavirus, están en contacto con las autoridades para tomar las medidas recomendadas.



El director general del colegio Santa Elena, Pablo Cayota, dijo a El País que “no hay que entrar en pánico pero sí tomar el tema con responsabilidad” y dijo que el MSP debe definir cuál es el criterio oficial a aplicar con los que llegan de viaje.

Educación Primaria.

En las escuelas públicas también trabajan con los niños en el tema de higiene y medidas de precaución. El Consejo de Educación Primaria decidió ayer duplicar el gasto en alcohol en gel: la inversión habitual es de un millón de pesos y ahora se incrementó en un millón extra, dijo a El País la directora general Irupé Buzzetti.



Además, se decidió invertir dos millones y medio de pesos para realizar limpieza profunda. Hoy 190 personas realizan ese trabajo y se sumarán 90 más. “Pero no tenemos ningún aviso de Educación ni del MSP”, protestó Buzzetti. Algo similar sostuvo el presidente de ANEP, Wilson Netto. Desde el MEC, el director general de Educación Gonzalo Baroni dijo a El País que han tenido comunicaciones con colegios pero que, en el caso de Primaria, las decisiones son autónomas. “Nosotros solo podemos sugerir”, indicó.