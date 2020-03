Diseñan plan para suspender clases si llega el coronavirus a Uruguay

El coronavirus está generando la adopción de varias medidas de restricción de movimientos y de aglomeración de personas en distintos países de la región en los que se confirmó la presencia de la enfermedad.

En Uruguay, si bien aún no hay ningún caso confirmado, las nuevas autoridades ya diseñan un plan de contingencia para evitar el contagio entre alumnos de escuelas y liceos. Fuentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informaron a El País que el ministro de esa área, Pablo da Silveira mantuvo una reunión ayer con su par de Salud, Daniel Salinas.

En el encuentro definieron crear un plan de contingencia para prevenir la transmisión del virus entre estudiantes dado que consideran que las autoridades salientes no lo plantearon en enero y febrero.



En este sentido, definieron que si el coronavirus ingresa a Uruguay de manera “controlada”, no se suspenderán las clases. Sin embargo, en caso de que eso sí ocurra, el gobierno prevé dos escenarios: suspender las clases en áreas puntuales como en determinadas ciudades o departamentos, y a nivel nacional. En uno y otro caso, en el MEC ya se pusieron en contacto con las autoridades del Plan Ceibal para evaluar la posibilidad de impartir clases a distancia, se informó a El País.

Esta semana el MSP recomendó no salir de casa a los viajeros que regresen de países con casos de coronavirus como el norte de Italia, España o China. Lo mismo se pidió para todos aquellos turistas que presenten los síntomas típicos de la enfermedad como fiebre, tos y dolor de garganta.

Un plan "hecho a la carrera".

Las autoridades de Salud Pública consideran que el plan de contingencia contra el coronavirus que presentó la administración anterior “fue hecho a la carrera” y así se lo transmitieron al presidente de la República Luis Lacalle Pou.



El ministro de Salud Daniel Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian mantuvieron ayer el primer acuerdo con el presidente en el que informaron de las medidas aplicadas ante la inminente llegada de la pandemia.



Una fuente de Salud Pública indicó a El País que esta es una de las prioridades del gobierno. Las nuevas autoridades cuestionaron a las salientes por no actualizar el plan de contingencia contra la enfermedad. “El sentido de las responsabilidades no se cumplía”, señaló el informante.



El propio Salinas señaló ayer en conferencia de prensa tras la reunión con el presidente que durante la administración anterior “se perdió el tiempo”. Salinas señaló que “cuando tomamos el ministerio habíamos exigido prácticamente con urgencia que realizaran un plan de contingencia, que hicieran las campañas educativas y que tomaran las medidas preventivas”.

Las anteriores autoridades realizaron un plan de contingencia que fue presentado a fines de febrero. El mismo fue enviado a todas las instituciones médicas. Sin embargo, la primera medida de Salinas fue “ajustarlo” junto a representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), el Ministerio de Defensa, Sanidad Militar y Sanidad Policial, así como con mutualistas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y universidades, mediante las cátedras de Infectología, Medicina Familiar y Comunitaria, y la Sociedad de Medicina Intensiva.



En el nuevo plan de contingencia las autoridades volvieron a definir lo que es un caso típico de infección por coronavirus y se insiste con los pasos que deben seguir las instituciones médicas al detectar casos sospechosos. El MSP se encarga de los diagnósticos a través de su laboratorio de virología; tres prestadores privados cuentan también con los kits correspondientes, pero es el MSP quien los centraliza. Asimismo, el Instituto Pasteur brinda respaldo en los aspectos científicos.

Proponen extender los seguros por enfermedad

El diputado del Frente Amplio Felipe Carballo solicitó al gobierno estudiar la extensión de los seguros por enfermedad en casos en los que las personas presenten coronavirus. “Con estas medidas pensamos no solo se estaría haciendo efectivo el protocolo, sino incentivando el debido autocontrol con la seguridad de tener cubierta la contingencia por no asistir al trabajo o lugares de estudio”. La solicitud fue realizada al Ministerio de Trabajo, Salud Pública, BPS, Educación y ANEP para “cubrir las contingencias originadas en las pérdidas de días de trabajo, no imputables a los trabajadores y viajeros residentes en el país cuyos únicos ingresos provengan de actividades en relación de dependencia con empresas u organismos nacionales”.



Paralelamente, ayer la Junta Nacional de Migración, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, intercambió información y coordinó acciones ante la situación relativa al coronavirus.