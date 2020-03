El coronavirus tiene alcance global y es declarado pandemia por la OMS

El nuevo coronavirus que tiene al mundo en vilo dejó de ser una epidemia; ahora oficialmente es una pandemia. ¿Qué significa? Que la propagación del virus, surgido en China a fines de 2019, tiene alcance global.

El anuncio de que se pasó a la etapa de pandemia lo hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS), coincidiendo con nuevas medidas de contención del virus que pusieron en vigencia varios países. Italia, el país europeo más afectado y que prácticamente tiene en cuarentena a toda su población -60,4 millones de personas- anunció el cierre de todos los negocios, con excepción de los de primera necesidad.

Estados Unidos también considera frenar actividades industriales, suspender vuelos, cerrar centros de educación y posponer eventos masivos.



Y en la región, Argentina, Colombia, Perú y Chile comenzaron a imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de Europa o China.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, afirmó el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente todavía más”, agregó.



La canciller alemana, Angela Merkel, dijo en Berlín que entre el 60% y el 70% de la población probablemente se infecte a medida que el virus se propague por todo el mundo en ausencia de una cura.

Más de 119.100 personas han sido infectadas por el coronavirus en todo el mundo y 4.298 han muerto, la gran mayoría en China.



En la parte positiva, Tedros recordó que dos de los países más afectados, China y Corea del Sur, muestran una clara tendencia a la baja en el número de casos, y que 57 de las naciones afectadas han reportado menos de 10 contagios.

La anterior pandemia declarada por la OMS tuvo lugar en 2009 y fue por la gripe A.



El Gobierno italiano dispuso un “bloqueo total” del país, con el cierre de todos los negocios, a excepción de los que ofrecen servicios de primera necesidad, como supermercados o farmacias, durante un par de semanas. “Italia siempre será una zona única, una zona protegida. Nos disponemos a cerrar toda la actividad comercial, la venta minorista, excepto los negocios de primera necesidad y farmacias”, dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, en rueda de prensa. En Italia el coronavirus ha causado ya 827 fallecidos y más de 12.000 contagios.

En Italia permanecerán cerrados bares y restaurantes, aunque se permitirá el envío de comida a domicilio, y también peluquerías y centros de estética. Negocios que se sumarán a los ya cerrados en los últimos días, como los cines, teatros, museos, además de escuelas y universidades.



Se garantizarán sin embargo servicios como el transporte público, o servicios esenciales como los bancarios, postales, aseguradoras; y también la actividad agrícola.

El Gobierno italiano decidió el lunes decretar la restricción de movimiento en todo el país, prohibió las concentraciones públicas y los eventos deportivos, y se han cerrado escuelas y universidades.



En España, todos los museos estatales de Madrid, incluidos el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, cerrarán sus puertas a partir de hoy jueves y hasta nuevo aviso.

Madrid ya ha cerrado las escuelas por 15 días y prohibido las grandes reuniones mientras intenta lidiar con un fuerte aumento de casos de coronavirus.

España es ahora el segundo país europeo más afectado detrás de Italia. Las autoridades españolas han reportado 47 muertes, 31 de ellas en Madrid.

Turquía, que mantiene sus fronteras abiertas para que los refugiados que escapan de la guerra en Siria pasen a Europa, confirmó su primer caso de coronavirus . El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fahrettin Koca, al filo de la medianoche del martes. “Un caso único no es una amenaza masiva”, reiteró Koca, al subrayar que el paciente ha sido “totalmente aislado del mundo exterior”. Horas antes, una orden de su Ministerio anulaba las vacaciones anuales de todos los empleados sanitarios de la sección Fronteras y Costas. En la foto, desinfección del Palacio Dolmabahce en Estambul.

Las autoridades sanitarias argentinas elevaron este miércoles el número de infectados por coronavirus a 21, después de que se hayan confirmado dos casos más, todos ellos importados y sin que hasta el momento haya transmisión “comunitaria”. En el reporte diario que difunde el Gobierno de Alberto Fernández se indicó que los últimos enfermos confirmados tienen ambos antecedente de viaje reciente a Europa. Al igual que sucedió con los casos confirmados el martes, una de las personas diagnosticadas ayer miércoles con Covid-19 vive en la ciudad de Buenos Aires y la otra, en la provincia. Los 21 casos registrados incluyen el de la única persona fallecida hasta la fecha, un hombre de 64 años con una historia clínica complicada que murió el pasado sábado, en el que significó el primer deceso confirmado en Latinoamérica por este virus. Argentina se encuentra en situación de alerta “máxima” por el coronavirus , pero por el momento se mantiene en la “fase de contención” ya que el Ministerio de Salud afirmó que todos los casos confirmados son “importados”, por lo que el virus todavía no circula por el país. Los pacientes cumplen el aislamiento establecido por las autoridades.

Casa Blanca: reuniones secretas

La Casa Blanca ordenó a los funcionarios federales de salud que traten las reuniones de alto nivel sobre el coronavirus como secretas, según cuatro funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, informó ayer la agencia Reuters. Los funcionarios dijeron que desde mediados de enero se han celebrado docenas de debates clasificados sobre temas como el alcance de las infecciones, las cuarentenas y las restricciones de viaje en una sala de reuniones de alta seguridad en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El personal sin autorización de seguridad, incluidos los expertos del gobierno, fueron excluidos de las reuniones entre agencias, que incluyeron llamadas de videoconferencia, dijeron las fuentes. “Tuvimos algunas personas claves que no tenían autorizaciones de seguridad y que no podían ir”, dijo un funcionario. “Estas no deberían ser reuniones secretas. Fue innecesario”. Las fuentes dijeron que el Consejo de Seguridad Nacional, que asesora al presidente en cuestiones de seguridad, ordenó la restricción. “Esto vino directamente de la Casa Blanca”, dijo un funcionario.