MSP sugiere quedarse en vivienda tras viajar y llamar médico a domicilio ante síntomas de coronavirus

El director de Salud Miguel Asqueta recomendó a quienes hayan estado en zonas de circulación del coronavirus que permanezcan en sus viviendas una vez arribados al país, aunque no planteó que sea una exigencia del gobierno por ahora como sí lo es en Argentina. En caso de tener síntomas pidió llamar médico a domicilio para evitar una eventual propagación del virus.

"Aquel que tiene síntomas y viene de una zona de circulación sostenida del virus le pedimos que consulte en lo posible en su domicilio, porque lo peor es cuando empieza a haber circulación del virus en los centros de salud" dijo Asqueta a Subrayado. Y agregó que las personas que viajen a "los sitios que se denominan con circulación de virus —grandes zonas de la China, norte de Italia, Irán y algunos más— podría haber una alta sospecha que hubieran contraído el coronavirus y estuvieran en su fase de incubación que es 14 días" por eso "a esas personas se les está recomendando que estén en su casa unos días sin salir y en lo posible sin trabajar a ver si aparecen síntomas clínicos", dijo Asqueta. De todas formas no dijo que fuera una exigencia como sí lo es en Argentina.



Asqueta dijo este martes en "Desayunos informales" (Canal 12) que el coronavirus "a Uruguay no ha llegado, pero es casi inevitable".

En diálogo con Subrayado, agregó que "esta ingresando algún caso al laboratorio que se está descartando". Asqueta indicó que descartaron dos y hay otros dos a estudio.

"Los pocos casos que han ingresado son casi todos gente que había viajado y ha vuelto de una zona sospechosa, Europa u otro país que tiene algún tipo de rinitis y síntoma respiratorio y el medico tratante lo sospecha", explicó.

Asqueta dijo que "el que va a viajar y tiene que ir (a una zona afectada) le decimos que evite las aglomeraciones y trate de no estar cerca de personas con sintomatología y si conocen que alguna infectada haya estado con ellos que consulte. No recomendamos que suspendan los viajes, pero sí que tomen todas las medidas para evitar el contagio".

By Fabian Tiscornia

"El coronavirus como familia es el virus que nos causa los resfríos y gripes. Esta cepa es muy particular, diferente: afecta a personas mayores de 65 años, con diabetes o enfermedades de inmunidad (...) Es un grupo particular de la población la que sufre las peores consecuencias de la enfermedad", agregó en Canal 12.

ADEMÁS

Problema en puerta: faltas de camas en los CTI

Por otra parte, Asqueta aclaró: "Decimos que el Uruguay está preparado, lo que no quiere decir que si vienen todos juntos y caen como moscas a CTI, no tendremos todos los respiradores".



La semana pasada, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva advirtió que los CTI en la situación actual, no están preparados. En todo el país, hay unas 700 camas disponibles para terapia intensiva.



Por ese motivo le manifestaron a las nuevas autoridades que asumieron en la salud el 1 de marzo, la necesidad de conocer la disponibilidad de las instituciones a agregar camas de CTI en caso de que estas sean necesarias.