Lustemberg recibió el Premio Mundial Sin Tabaco 2026 de OMS por "restituir y fortalecer" políticas en la materia

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, recibió este lunes en Ginebra (Suiza) el Premio Mundial Sin Tabaco 2026, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en reconocimiento a su “liderazgo y compromiso para reforzar y consolidar las políticas de control del tabaco en el país”, señaló la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en un comunicado.

El premio a Lustemberg, distinguida por “restituir y fortalecer las políticas que posicionaron al país como referente global en la materia” se fundamentó en “acciones concretas” y de “alto impacto” desarrolladas en su primer año al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP). La jerarca recibió el reconocimiento de manos del director general del organismo internacional de Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Se destacó la derogación de los decretos 282/022 y 87/021 sobre empaquetado de cigarrillos y tabaco calentado, así como la “participación activa en la agenda internacional”, con contribuciones en debates sobre aspectos que protegen las políticas públicas de la “interferencia” de la industria tabacalera y el “avance normativo regional” en la temática.

“Uruguay no llega a este premio de casualidad. Es el resultado de más de dos décadas de políticas de salud pública sostenidas, que convirtieron al país en uno de los referentes mundiales en la lucha contra el tabaquismo”, destacó el organismo.

Uruguay se convirtió hace 20 años en el primer país de América en prohibir el consumo de tabaco en espacios cerrados, así como fue el primero país del mundo en aplicar advertencias sanitarias en el 80% del empaquetado, y ganó hace una década un juicio a la tabacalera Philip Morris, que sentó un precedente global, entre otras políticas.

El expresidente Tabaré Vázquez, quien impulsó las políticas antitabaco desde su primer mandato, fue nombrado en 2018 por la OPS/OMS Héroe de la Salud Pública de las Américas por su liderazgo antitabaco.