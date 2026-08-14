Jornada Nacional de Vacunación Antimeningocócica: cuándo abre la agenda del MSP y cómo anotarse

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este viernes que en el marco de la estrategia de vacunación antimeningocócica, más de 31.000 mil niños y adolescentes de entre 9 y 15 años recibieron la inoculación. Además, la cartera anunció que el próximo jueves 20 se realizará una "Jornada Nacional de Vacunación Antimeningocócica" a nivel nacional.

Esta agenda estará habilitada a partir de las 12:30 horas del próximo lunes 17 "para niños, niñas y adolescentes de 9 a 15 años". En ese sentido, en Montevideo estarán disponibles dos centros de vacunación masiva: uno en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y un segundo en el Auditorio Nacional del SODRE. Ambos sitios tendrán 10.000 cupos para el día 20.

En tanto, en el departamento de Canelones funcionarán 11 puestos de vacunación, con 5000 cupos disponibles. Aún así, tanto en ese departamento como en Montevideo será necesario contar con agenda previa.

"Esta modalidad responde al volumen de población comprendida en la estrategia en ambos departamentos y permitirá ordenar la concurrencia a los diferentes puntos de vacunación", subrayan desde el MSP.

Vacunatorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Foto: Presidencia.

Modalidad de atención en el interior y mantenimiento de agendas previas

Con respecto al resto de los departamentos, las jornadas se desarrollarán sin agenda previa. En ese sentido, detallaron que habrá vacunatorios con horarios extendidos. Estos puntos estarán en Direcciones Departamentales de Salud, policlínicas de prestadores públicos y privados y shoppings, entre otros.

Los horarios y lugares de cada departamento serán informados posteriormente por el MSP. Además, desde la cartera aclaran que la Jornada Nacional no modifica ni cancela agendas que se coordinaron previamente para el mes de agosto.

Las enfermedades de la infancia afectarán a adultos si se reducen las tasas de vacunación. Foto: Freepik.

Continuación de la estrategia

El MSP informó que la estategia gubernamental de vacunación antimeningocócica continuará el 24 de agostos en escuelas y liceos, y tendrá su inicio en "centros en los que se identifican mayores dificultades de acceso para la vacunación".