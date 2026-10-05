“Hasta acá llegamos”: funcionarios de la salud denuncian alto nivel de agresiones; reclaman medidas

El golpe que usuario del Hospital de Flores propinó esta semana contra una enfermera que trabaja allí fue el último caso de agresión a trabajadores de la salud, quienes denuncian una situación “complicada”.

De hecho, el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Pablo Silva, dijo a El País que el sindicato ha constatado “en los últimos 18 meses un aumento en la agresión al personal de salud”. La tendencia actual, agregó, permite estimar que el total de casos en 2026 podría alcanzar una cifra similar a los 48 registrados el año pasado.

“No se ha notado una merma (en los ataques); han continuado y, a simple vista, diría que más o menos podríamos manejar los números que se han registrado el año pasado”, aseguró el dirigente sindical. “Entonces, lamentablemente iríamos por el mismo camino”, lamentó.

En ese marco, la FFSP ha mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para hacer “escuchar un poco más la voz” de los funcionarios y trabajar en la prevención de situaciones que impliquen un riesgo para el personal.

Según Silva, a través de esta estrategia multidisciplinaria, “en algún punto” se ha cortado “el cable rojo antes de que explotara la bomba”, graficó.

Ese enfoque incluye la designación de un encargado de seguridad por parte de ASSE para trabajar en los temas vinculados a la violencia contra los funcionarios.

“Cuando constatamos que puede llegar a haber algún tipo de episodio complicado, nos comunicamos con él, que tiene contacto tanto con el Ministerio del Interior como con el resto de actores para generar un ‘colchón de seguridad’”, explicó el secretario general de la FFSP.

“Celeridad”. Silva sostuvo que las agresiones constituyen un “problema social” que afecta al personal que se desempeña en ambulancias, puertas de emergencia, internación y salud mental, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Los episodios que denuncian los trabajadores implican violencia física -patadas, empujones y golpes- y son realizados “con animosidad”. “Tenemos compañeros y compañeras que se fueron lastimados para su casa y por eso decimos que hasta acá llegamos con esto”, subrayó.

Para Silva, los ataques responden a causas “multifactoriales”, desde la intolerancia a la espera para ser atendido hasta usuarios con alteraciones conductuales, ya sea por una patología o por el consumo de sustancias.

Los equipos también son víctimas de rapiñas, en las que a los funcionarios les roban sus teléfonos, contó el secretario de la FFSP. “Está muy complicado el tema”, enfatizó.

Como próximos pasos, la FFSP tiene como meta “profundizar” el trabajo iniciado con las autoridades para “aceitar” las acciones a desplegar. Para Silva, el objetivo es que “se pueda juzgar a quien le pega a un trabajador de la salud, a quien lo agrede de manera injustificada” y que “las denuncias no queden en nada”.

Hoy, el riesgo, ejemplificó, es que “estás en la puerta de emergencia como enfermero, te golpean, hacés la denuncia y mañana va el usuario a la misma puerta donde estás y te vuelve a pegar o te vuelve a amenazar”. La diferencia con respecto al interior, dijo, es que quizás el agresor “se vino a atender ahora, te pegó y te lo cruzás a los 10 minutos o a los dos días en el almacén”.

“Por ahí pasa la necesidad de celeridad”, cerró.