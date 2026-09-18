Fosalba retiene el poder en el Sindicato Médico y Clara Niz será la nueva presidenta

La doctora Clara Niz, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, asumirá el 30 de setiembre como presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por el período 2026 - 2029, tras imponerse, nuevamente, la agrupación Fosalba en los comicios que tuvieron lugar este jueves.

De un total de 7.850 médicos y 291 estudiantes habilitados para votar, sufragaron 3.325 socios (3.196 y 126, respectivamente), 1.093 más que en las pasadas elecciones, de 2023. Esta fue la primera vez que el SMU aplicó el voto electrónico en sus comicios.

Se votó la renovación total del Comité Ejecutivo (diez cargos médicos y tres estudiantiles), la Comisión Fiscal (cinco cargos médicos), el Consejo Arbitral (cuatro cargos médicos), y la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones (cinco cargos médicos y uno estudiantil).

Para el Comité Ejecutivo, Fosalba, que ostenta una mayoría desde 2009, cosechó 1.606 votos, por encima que en las elecciones pasadas (1.124), llegando a un 41% de participación. En segundo lugar volvió a quedar la agrupación Juntos, con 690 votos, casi el doble que en 2023 (390). Y en tercer lugar quedó Evolución Médica, que no se presentó en las elecciones pasadas, que obtuvo 511 votos.

Los votos válidos para el Comité Ejecutivo sumaron 3.086, 927 más que en los pasados comicios. Hubo un salto en los votos en blanco entre 2023 (81) y los comicios de este jueves (279). Mientras que los votos anulados pasaron de 34 a 111 entre 2023 y 2026.

Con esta votación, Fosalba mantiene seis sillas del Comité Ejecutivo (Niz, Leonella Luzardo, Juan Pablo Soto, Juan Pablo Gesuele, Stephanie Viroga y Federico Figueredo). Mientras que Juntos también permanece con dos sillas (Rodrigo Perna y Gerardo Eguren). Evolución Médica cosechó también dos sillas para Matías Ifrán y Mariana Kenny.

La representación estudiantil del Comité Ejecutivo del SMU se repartió en dos lugares para Estudiantes Independientes (Gastón Peña y Mauricio Méndez) y un para Evolución Estudiantil (Silvina Esteves Barcelo).

El Consejo Arbitral del SMU quedará conformado con dos bancas para Fosalba (Alejandro Cuesta y Juan José Paganini), una para Juntos (el exministro de Salud Pública Daniel Salinas) y otra para Evolución Médica (Odel Abisab Pereyra).

La Comisión Fiscal del SMU estará integrada por tres cargos para Fosalba (Julia Galzerano, Marcelo Langleib y Fernando Tomasina), uno para Juntos (Celia de Pro) y otro para Evolución Médica (Marianel Carlotto Barbieri).

La Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones del SMU quedará conformada por tres cargos para Fosalba (el presidente actual del SMU José Minarrieta, Jimena Núñez y Julieta Ganon), uno para Juntos (Pedro Koyounian) y otro para Evolución Médica (Alberto Vaccaro). El cargo estudiantil quedó para la única lista, Evolución Estudiantil (Juan Dominguez Cortazzo).