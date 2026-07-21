El MSP ve con buenos ojos aumentar el aporte de los seguros privados, como propone proyecto frenteamplista

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ve con buenos ojos que se triplique el aporte de los seguros privados (de 6% a 18%) al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), tal como plantea el proyecto de ley presentado por el diputado Federico Preve, que está a estudio de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.

La cartera se refirió días atrás en dicha comisión al cambio propuesto por Preve en el inciso final del artículo 22 de la ley 18.211, del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que plantea triplicar el aporte de los seguros, y que estos apliquen el mismo criterio de admisión que los otros prestadores del sistema de salud.

La titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, sostuvo que el aporte del 6% de sus ingresos al Fonasa, por “concepto de costos de administración”, que hacen los seguros (Summum, Hospital Británico, Seguro Americano, Medicina Personalizada, Cophami y Blue Cross & Blue Shield), “no ha sido revisado” desde la creación del SNIS.

“Nos parece que la actualización busca otorgar un margen de adecuación razonable que permita fortalecer la sostenibilidad de los procesos administrativos sin alterar las reglas esenciales de financiación del sistema”, dijo la jerarca sobre el aporte de los seguros, que reúnen 130.000 socios, un 73% de ellos usuarios Fonasa.

Pradere acotó que si se pasa del 6% al 18% se recaudaría “aproximadamente US$ 10 millones anuales” que “serán destinados al Fonasa”. En tanto, los seguros vertieron US$ 5,3 millones en 2025, lo que de avanzar este cambio llevaría el aporte a unos US$ 16 millones. Los egresos del Fonasa llegaron el año pasado a US$ 3.965 millones, con un aporte extra de Rentas Generales de US$ 946 millones.

La titular de Junasa agregó que existe una “asimetría regulatoria” entre prestadores. Las mutualistas o IAMC “se encuentran obligadas” a admitir afiliados Fonasa “sin discriminación”, mientras los seguros pueden “seleccionar” usuarios por “mecanismos de libre contratación”, algo que ocurre desde hace décadas.

La libre contratación permite a los seguros “fijar precios diferenciales a poblaciones diferenciales”, ya que “no tienen regulados ni los contratos de ingreso de los afiliados a los prestadores, ni las tasas que cobran a sus afiliados”, indicó.

“La posibilidad de selección de riesgo permite a determinados prestadores concentrar a la población sana y con menor riesgo, trasladando de forma implícita los costos asociados a los grupos de mayor riesgo hacia el resto del sistema, en particular, las IAMC y ASSE”, explicó.

La jerarca puntualizó que el planteo del MSP “no es limitar el régimen de libre contratación en el sentido de regular los precios; eso está definido en la ley y nos parece que es complejo modificarlo”. “Lo que sí queremos evitar es el descreme o la selección de riesgo”, dijo.

El objetivo de la cartera es que los seguros “cobren lo que quieran, pero que no puedan hacer diferenciación de precios según el riesgo”, señaló. Pradere puso el ejemplo que puede ocurrir que a un joven le cobren cero pesos y a alguien mayor de 50 años $ 50.000.

“El planteo es que pueden seguir cobrando $ 50.000, pero la estructura relativa tiene que estar asociada a la del seguro, para evitar, precisamente, la selección de riesgo. Es decir, si el seguro quiere cobrar $ 50.000 al mayor de 50 años tiene que mantener la estructura relativa con la persona joven, que es, probablemente, la curva de las cápitas. El tema es evitar el descreme por precio, pero no topear los precios”, explicó.