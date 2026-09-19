"Debería crearse un amparo sanitario", aseguró exdirector de Jurídica del Ministerio de Salud Pública

Martín Thomasset es abogado, estuvo al frente de Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el gobierno pasado, es asesor parlamentario del diputado nacionalista José Luis Satdjian y también es académico. Este jueves, se lanzó su último libro: “Derecho de la salud: Judicialización de las prestaciones médicas en Uruguay”, editado por la Fundación de Cultura Universitaria. En un contexto de récord de juicios de amparos por medicamentos de alto costo, Thomasset planteó la necesidad de que se cree "un amparo sanitario"..

—La primera conclusión de su nuevo libro es que la judicialización de las prestaciones médicas es “un fenómeno descontrolado”. ¿Por qué lo cataloga así?

—Estamos hablando de miles de amparos por año, lo cual se aleja mucho de la situación en la cual estuvo pensado el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por eso, desde esa perspectiva, entiendo que es un fenómeno descontrolado. Cabe aclarar que refleja una necesidad de los pacientes que el sistema no está pudiendo abordar adecuadamente.

—¿Qué alternativas se podrían aplicar para reducir los casos?

—Entiendo que es posible adoptar medidas que permitirían atenuar la situación, que no creo se pueda solucionar del todo. Se puede implementar una mayor cantidad de acuerdos de riesgo compartido, una política de régimen de copago para ciertos productos, como se aplica con el régimen de reproducción asistida, que garantiza el acceso a un catálogo de prestaciones, en algunos casos con una colaboración del paciente.

—¿Qué otras medidas?

—También se podría planificar un mayor desarrollo de las agencias evaluadoras, la concesión de beneficios tributarios a donantes, una correcta diagramación de las necesidades sanitarias, y modificar la normativa de ensayos clínicos, fomentando una mayor cantidad, respetando los derechos humanos, que permita asumir a los laboratorios tratamientos que sirvan. También elegir algunos productos, y si sus resultados son buenos, permitirles una vía rápida para ingresar al Formulario Terapéutico de Medicamentos, que tiene un sistema lento, burocrático y engorroso.

—¿Qué impacto tendrían?

—No estoy en condiciones de hablar en términos numéricos, pero claramente sería un cambio abrupto respecto de lo que está pasando hoy, y permitiría bajar la cantidad de reclamos.

—Usted también fue director de Servicios Jurídicos del MSP en el gobierno pasado, cuando aumentaron los amparos. ¿Se debió tomar alguna medida en particular para bajar estas cifras?

—También fui director del departamento Contencioso del 2018 al 2020. Yo creo que se han tomado medidas, pero no se ha logrado un resultado de eliminar la problemática, que creo no se va a eliminar.

—¿Cuál sería el mayor obstáculo?

—Uruguay es un país que sigue bastante lento los avances de la medicina. Por eso la importancia de acelerar el procedimiento de actualización de la canasta PIAS y el FTM. También hay otro factor que hace un embudo, que es la demonización del tema. Hoy se plantea que hay que atacar los juicios, cuando lo importante es que hay personas enfermas que necesitan acceder a un tratamiento. El concepto de demonización frena determinadas reformas legislativas. Por ejemplo, yo entiendo que debería crearse un amparo sanitario.

—¿Qué implicaría?

—Debería ser una iniciativa legislativa que reforme el proceso judicial de amparo, que contemple distintas problemáticas. El proceso judicial de amparo no está pensado para el reclamo de medicamentos.

—¿Qué cambiaría con el amparo sanitario?

—Por ejemplo, la declaración de los médicos, cuando hay casos donde se preguntan cosas que ya dieron por informadas, por escrito. Además la ley de amparo marca que en 24 horas se tiene que cumplir la sentencia, que es imposible normalmente, por lo que se tiene que adaptar el cumplimiento a un plazo razonable. Se tiene que apuntar a generar un proceso rápido, garantista para las partes, y no utilizar un proceso, que de cierta manera se convirtió en un comodín, para tramitar pretensiones sanitarias cuando estaba pensado para otros reclamos.

—¿Se debe mejorar el proceso judicial por el amparo sanitario o se debe desalentar el procedimiento judicial?

—Se debe mejorar el proceso judicial hasta que se encuentren mejores formas de dar respuesta a los pacientes. El foco siempre tiene que estar pensado en los derechos humanos. También tiene que haber una regulación mucho más estricta de la prevención de los conflictos de interés. Se dio un paso con un artículo de la Rendición de Cuentas...

—Que pasó a Comisión, no se votó...

—Bueno, es una iniciativa importante. El conflicto de interés no siempre está bien visibilizado, y forma parte de lo que es rehén el paciente, muchas veces de una prescripción que no siempre va a solucionar su problemática.

—¿Si se aplicara el amparo sanitario, no generaría un salto en los juicios?

—Podría, si se adopta como única medida. Si se toma como una medida más, podría crear un procedimiento razonable, para tramitar determinadas situaciones, abordando la problemática en conjunto con otras medidas. Pero no se puede convertir una carrera de obstáculos. El diseño del amparo no debería estar pensado como una forma de reducir o aumentar juicios.