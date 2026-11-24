La Dirección Departamental de Salud de Maldonado confirmó durante la jornada del lunes un caso de hantavirus en el departamento. El paciente, que está internado en un centro de salud de Maldonado, presenta una evolución favorable con una "recuperación lenta y progresiva".

José González, director departamental de Salud, explicó en diálogo con FM Gente que por ahora no hay más casos confirmados. El hantavirus tiene como portador a los ratones de campo o colilargos, y su proceso de incubación puede extenderse hasta seis semanas. Es por este motivo que desde Salud Pública investigan los lugares que frecuentó el paciente durante ese período.

Posible contagio en el galpón de San Carlos

El hombre trabaja en el depósito de insumos del hospital de San Carlos, materiales que luego son entregados a pacientes. Si bien la cartera no tiene indicios por el momento que permitan confirmar que el contagio haya sucedido en el depósito, el lugar será inspeccionado por ASSE para establecer si cumple con las condiciones ambientales y de seguridad necesarias.

González aclaró además que la cartera no dispuso la clausura del depósito: por ahora, la evaluación busca determinar si hay que realizar acondicionamientos para garantizar las condiciones de trabajo en el lugar.

Fachada del edifico del Ministerio de Salud Pública

Las recomendaciones del MSP para prevenir el hantavirus

Desde la cartera de Salud subrayan que las actividades en las que hay mayor riesgo de contraer la enfermedad son limpieza de ambientes que hayan estado cerrados o mal ventilados, limpieza de orina, así como barrer excrementos o nidos de ratones. Otras acciones riesgosas son acampar en áreas con presencia de roedores o desmalezar una zona sin utilizar herramientas de protección.

Para evitar la enfermedad, el MSP sugiere que en caso de ingresar a una habitación que se mantuvo cerrada por mucho tiempo, se utilicen "medidas de protección personal (guantes y tapabocas) o ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar abriendo puertas y ventanas".

Asimismo, recomiendan humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio, dejar actual y posteriormente barrer. También sugieren no pasar una escoba sobre superficies secas. "Una vez finalizada la limpieza, quítese los guantes, lávelos y lávese las manos", señalan.

También recomiendan mantener limpios lugares cercanos a casas en un radio de 30 metro y evitar acumulación de escombros, restos de podas y desperdicios.

En cuanto a los alimentos, desde el MSP sugieren guardaron en recipientes herméticos y "resistentes a roedores". Por otro lado, recomiendan "no manipular roedores capturados o hallados muertos sin medidas de precaución".