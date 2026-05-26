Verónica Alonso reapareció y explicó por qué dejó la política: “Hay traiciones y puñaladas”

La exsenadora por el Partido Nacional Verónica Alonso reapareció en una entrevista y explicó los motivos por los que se alejó de la política. "La política partidaria muchas veces tiene esa cosa fea de las traiciones, de las puñaladas", expresó en entrevista para el programa Vos en agenda, conducido por Daniel Castro, y de la que también participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso.

"La vida política tiene costos enormes, costos personales. Hubo dos personas que me ayudaron mucho. Uno fue Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente, y Jorge Larrañaga, a quien le tenía mucho cariño", aseveró. En ese sentido, recordó que cuando se postuló como precandidata en 2019 tuvo el apoyo del exministro del Interior, aunque le advirtió de que podría tener desertores y "la zancadilla" podía estar. Finalmente bajó su precandidatura y apoyó la del exsenador Juan Sartori.

"La política es una montaña rusa. A veces uno elige bajarse. No elegí yo en este caso, porque me bajé por los votos. No fue una decisión que tomé. Pero me hizo muy bien. Uno vive en esta montaña rusa que es una vorágine de obstáculos y desafíos. La disfruté mucho, pero fueron años que también padecí, sobre todo por mis hijas", indicó.

"Hoy estoy en otra etapa. No digo que no a nada, pero estoy disfrutando de las cosas simples como una cena en familia", añadió. En ese sentido, expresó que en política "no hay horarios, estás de día y de noche haciendo política".

"Pasé casi 15 años en la vida política, uno viene como en un auto a 300 kilómetros por hora y de repente tenés que bajarte y ver cómo me reinvento. Ahí hay que bajarse y ver qué hacés, reinventarse", apuntó.

Verónica Alonso y Juan Sartori. Foto de Archivo.

"Me siento de derecha"

"Si tengo que ponerme en un lugar me planteo como liberal de derecha conceptualmente. Está perimido este tema de izquierdas y derechas, pero conceptual y económicamente me siento de derecha", dijo Alonso al ser consultada sobre en qué posición se encontraba.

-Soy de derecha

-Soy liberal

Verónica @veronica_alonso e Ignacio @nachoalonso33 discrepan con las etiquetas, pero se definen. Y Florencia @FlorAlonso79 ordena el debate, advirtiendo la necesidad de que haya tensiones bien administradas. #LosAlonso #ConVos . El programa completo… pic.twitter.com/AhnqQ8lUZV — Daniel Castro (@dcastro65) May 24, 2026

"Decisión equivocada"

En las elecciones de 2019 Verónica Alonso no consiguió una banca en el Parlamento, tampoco un cargo en el gobierno de Luis Lacalle Pou. En diálogo con Búsqueda en el año 2020, la ex senadora dijo que se había equivocado al apoyar a Sartori: “Tomé una decisión equivocada. Y me arrepiento. Pero para atrás no se puede ir”.“Así que lo bueno de todo esto es que estoy aprovechando y dedicando el tiempo que durante tanto tiempo le saqué a mi familia”.

En las elecciones nacionales de 2019 el sector de Sartori, Todo por el Pueblo tuvo más de 97.000 votos, alcanzando Sartori la banca al Senado y representación en la Cámara de Representantes con dos bancas: Álvaro Dastugue (por Montevideo) y Pablo Viana (por Canelones).