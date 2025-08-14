Tras interpelación, oposición promete “seguimiento estricto” a María Dolores y va por comisión investigadora

El 25 de marzo de este año, el expresidente de Colonización Eduardo Viera, que debió renunciar al cargo por aspectos constitucionales, participó de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

Allí, el entonces jerarca y colono recibió al unísono, según dijo a El País, un pedido de las gremiales lecheras: había una estancia a la venta en Florida, próxima a una de las más importantes cuencas del rubro como la de San Ramón, que era necesario la adquiriera el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Este pedido, que relató el propio Viera a El País durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, desencadenó un sinfín de hechos políticos: desde el anuncio durante el sepelio del expresidente José Mujica del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hasta la instancia parlamentaria que tuvo lugar ayer.

A tres meses de la muerte del exmandatario, el gobierno de Yamandú Orsi debió afrontar la primera interpelación a su gobierno. Nada más y nada menos que ante lo que, según consta en las actas del INC, se trató de una compra de una estancia por US$ 32,5 millones en Florida -la ya célebre María Dolores- “en homenaje al exmandatario José ‘Pepe’ Mujica”. En la sesión que empezó pasadas las 11 de la mañana, el primero en hacer uso de la palabra fue el senador interpelante Sebastián Da Silva, que también lideró las críticas a la adquisición que hizo el INC. Cuando no habían pasado 24 horas del anuncio, el dirigente nacionalista se personificó en el lugar para divulgar un video sobre las características de la estancia. “Es una estancia señorial de 4.400 hectáreas, 17 habitaciones, piscina, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado y galpones por doquier para hacer una colonia”, lanzó Da Silva en la primera crítica de lo que sería una acumulación de sucesivos cuestionamientos a la compra.

Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional Foto: Leonardo Mainé

Seguimiento

Durante su intervención, el miembro interpelante repitió los argumentos sobre la no pertinencia económica de usar esa estancia adquirida por el INC para una colonia tambera. Lo novedoso fue que Da Silva, haciendo uso de lo que considera su “expertise” en el sector privado, basó su crítica en un mapeo y potencial planificación de cómo sería la forma más eficiente de explotar un campo como María Dolores.

No obstante, la conclusión de Da Silva fue categórica: “La intención es devolverle al Senado parte de lo que uno sabe, que es desarrollar campo. Encontrarle una vuelta. Ver si el gobierno estaba mintiendo o no. Y, hasta el día de hoy, reafirmo que a mí no me dan las cuentas. En rueda de prensa, el miembro interpelante insistió en que el campo de US$ 32,5 millones se compró “a las apuradas” y va a ser “un enorme dolor de cabeza para el gobierno”. “Vamos a seguir discutiendo sobre María Dolores y a hacer un seguimiento estricto de lo que pase porteras adentro de la estancia”, adelantó.

A su turno, Fratti prefirió comenzar su intervención contraponiendo su “historia” de vida y de productor rural con la del miembro interpelante. Sobre el asunto en particular, el ministro se limitó a decir que “si no es la mejor compra, es de las mejores que ha realizado Colonización”. Agregó que la operación contó con el apoyo de todas las gremiales lecheras del país.

Por su parte, el presidente del INC, Alejandro Henry, explicó que el campo tiene tres objetivos productivos: producción de forraje, recría y 16 unidades destinadas a la producción lechera. En defensa de la compra, destacó la ubicación estratégica del predio, muy próximo a una importante cuenca lechera como la de San Ramón y cercano a dos plantas de procesamiento de la materia prima. “Para nosotros, María Dolores no se limita a 16 tambos. Es también una excelente oportunidad para la transferencia científica, y no queremos que sea un lugar más. Aspiramos a que sea un espacio de aterrizaje tecnológico, donde podamos mostrar el desarrollo científico en la lechería aplicado al territorio. Es una zona en la que queremos incidir con la conformación de una red tecnológica”, afirmó. Como fortaleza, añadió que había conocimiento del predio y de la zona, demanda de tierra de parte de productores jóvenes y que se generaba una oportunidad para cumplir con la ley de Repoblamiento de la Campaña, impulsada en su momento por Jorge Larrañaga y Carlos Camy.

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Cámara de Senadores Foto: Leonardo Mainé

Lo jurídico

Una de las intervenciones más esperadas era la del senador colorado Pedro Bordaberry, que enumeró lo que entiende fueron varias normas constitucionales y legales violadas durante el proceso de compra.

El colorado comenzó por el artículo 200 de la Constitución, ya que la votación original por mayoría simple fue realizada por dos colonos (Eduardo Viera y Karina Henderson) que tenían impedido formar parte del directorio al ser usufructuar campos de Colonización.

A su vez, con crítica a Fratti por “ocultar” al Senado la condición de Viera de colono -cuando se presentó la venia-, Bordaberry denunció que la representante de las agremiaciones rurales, Karina Henderson, seguía incumpliendo con la Constitución. A este cuestionamiento, el líder de Vamos Uruguay añadió que Henderson votó la compra de María Dolores 42 minutos después de haber asumido el cargo. “Resulta que el día que resuelven comprar el campo la directora colona asumió a las 9:15 de la mañana. Y a las 9:57 votó la compra del campo. Fijense esta barbaridad, la directora colona que está ilegalmente ocupando el cargo asumió y 42 minutos después votó a favor de invertir US$ 32,5 millones”, denunció Bordaberry.

Incluso antes de que la interpelación finalizara, la oposición anunció que impulsará en Diputados la creación de una comisión investigadora por María Dolores. Debe ser ahora aprobada en una comisión preinvestigadora y en el pleno.

En tanto, consultado por El País sobre si reafirmaba la decisión de compra, Viera contestó: “Más que nunca”.

Carpetas en la sesión de interpelación al ministro de Ganadería, Afredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores Foto: Leonardo Mainé

Lo que dijeron los protagonistas “Hay unanimidad” Alfredo Fratti - ministro de Ganadería “Podemos discutir. Es bueno preguntarle a las gremiales lecheras o a los que las forman, que son los que están todos los días, invierno y verano, y año nuevo y navidad, detrás de las tetas de las vacas. Insisto: ahí hay unanimidad. En Diputados, cuando estábamos discutiendo un apoyo a los lecheros, dentro de mi fuerza política tuve discusiones porque decían que no era suficiente. Ahí pregunté: ¿qué dicen las gremiales?”. “¿Cuál llamado?” Sebastián da Silva - senador del Partido Nacional “Quisiera que se me explique claramente quiénes van a usufructuar las 3.000 hectáreas. ¿Qué tipo de llamado van a hacer y cuánto van a pretender de renta? Todos sabemos que el gran problema de los costos del Estado es el acceso a la tierra. Hay una competencia feroz. Si el Estado tiene que subsidiar el acceso, que se diga cuánto va a cobrar el INC siendo que en Florida la renta agrícola está US$ 250”. “Violó la norma” Pedro Bordaberry - senador del Partido Colorado “El ministro es cómplice porque le ocultó al Parlamento que el señor Viera, quien él proponía, era colono y se violaba la Constitución. Nos engañó a los senadores de la oposición y del oficialismo. Violó la norma. Cuando anunciamos el problema en la comisión de Ganadería, lo había ubicado el senador (Robert) Silva, de entrada nos dijeron muchas cosas no muy agradables. Finalmente, tuvieron que aceptar y lo sacaron”.



Estancia María Dolores. Foto Archivo El País.