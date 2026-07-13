Tras caso Orsi, presentan proyecto para que jerarcas electos en Montevideo demuestren no tener deudas con IMM

El edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, presentó este lunes ante la Junta Departamental de Montevideo un proyecto en el que propuso que quienes sean electos para ocupar cargos públicos o de confianza deban demostrar que no mantienen ningún tipo de adeudo con la comuna capitalina.

La iniciativa llega luego de la polémica suscitada la semana pasada con el presidente Yamandú Orsi por irregularidades vinculadas a sus dos viviendas en Salinas (Canelones), así como una deuda que el mandatario mantenía con el Impuesto a Primaria.

Orsi debía $ 5.509 del Impuesto de Primaria por una propiedad que está a su nombre, mientras que tenía atrasos en el registro de Catastro.

Orsi en Bella Unión. Foto: Fernando Ganzo / Presidencia de la República

En la exposición de motivos de la iniciativa, el curul nacionalista sostiene que "el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas", depende de "la percepción de integridad, responsabilidad y ejemplaridad que transmiten quienes ejercen funciones de gobierno".

"La ciudadanía demanda, cada vez con mayor intensidad, instituciones confiables y servidores públicos cuya conducta sea coherente con las obligaciones que el propio Estado exige al conjunto de la sociedad", añade. En ese sentido, asegura que quienes ostentan cargos políticos "participan en la definición de políticas que impactan en la calidad de vida" de la población montevideana, y al mismo tiempo, "representan al gobierno departamental ante la ciudadanía".

"Esa responsabilidad exige un estándar de conducta superior al mínimo legal exigible a cualquier contribuyente", agrega. En esa línea, argumenta que es "razonable" que quienes se encuentran a cargo de la administración "observen una conducta consistente con las obligaciones".

DEUDA 0 💰



Presentamos un proyecto de decreto para que quienes ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza en la Intendencia de Montevideo deban estar al día con sus obligaciones ante la propia Intendencia.



No se puede exigir a los montevideanos que paguen sus… pic.twitter.com/9Z70Kt9Q8n — Gonzalo Gomez (@GonzaloGomez03) July 13, 2026

Plazos y tributos incluidos en la regulación municipal

Según consta en el proyecto presentado por Gómez, toda persona que ocupe un cargo político, de designación o de confianza en la Intendencia de Montevideo, deberá demostrar que se encuentra "al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y demás créditos exigibles administrados por el Gobierno Departamental", dentro de un plazo de 60 días tras asumir el cargo.

El edil blanco Gonzalo Gómez en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo Cuenta de X de Gonzalo Gómez

Estas obligaciones tributarias se concentran en la contribución inmobiliaria, la patente de rodados, la tarifa de saneamiento, la tasa general municipal, multas de tránsito firmes, y multas administrativas firmes, entre otros. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones se acreditará "mediante un certificado expedido por la dependencia competente del gobierno departamental".

Por otro lado, aclara que el cumplimiento de las obligaciones "deberá mantenerse durante todo el período de ejercicio del cargo". En el caso de que no se cumplan, las autoridades "intimarán" a la persona a regularizar su situación dentro de un plazo de 15 días.

Si el incumplimiento continúa, "se dispondrá la retención de las retribuciones correspondientes al cargo", hasta que se acredite el cumplimiento.