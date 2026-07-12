IMM recaudó casi US$ 89.000 por día en multas: el mapa de los radares y las sanciones que más dinero dejaron

Las infracciones de los conductores en las calles capitalinas dejan cifras millonarias de recaudación a la Intendencia de Montevideo (IMM). Así sucede desde hace años y 2025 no fue la excepción: ingresaron $ 1.331.993.957 -US$ 32.446.801- por multas de tránsito a las arcas del gobierno departamental. Esto se traduce a que, en promedio, fueron US$ 88.895 por día.

Aunque la recaudación continuó en cifras millonarias, se redujo por segundo año consecutivo. Hubo una caída de 7% en comparación al año anterior, cuando ingresaron $ 1.434.959.417 -ajustado por Índice Medio de Salario porque las multas están en UR, que se actualizan por dicho indicador-por multas de tránsito. Ya en 2024 se había registrado una disminución de 20% frente a 2023.

La cifra de recaudación de cada año corresponde al dinero que ingresó durante ese periodo a la intendencia pero, como es lógico, puede ser por multas que se aplicaron en años anteriores.

Una vez más, el exceso de velocidad dejó la mayor cantidad de dinero, lo que se explica por la fiscalización electrónica con radares en los distintos puntos de la capital. En total, según indica la IMM en su web hay 48 puntos de control para medir esta infracción y el respeto al semáforo. Asimismo, hay “24 tramos de control para medir la velocidad con equipos portátiles”. La recaudación por exceso de velocidad alcanzó los $ 571.722.872 -US$ 13.926.924- en 2025. Pero la cifra tuvo una caída de 20% en comparación con 2024, cuando había sido $ 710.496.957.

Por otra parte, el ingreso de dinero por autos que cruzaron o giraron con luz roja en los semáforos, aunque es mucho menor que por superar los límites establecidos, es más alto que las otras infracciones que detecta la intendencia, como conducir sin libreta o la detección de alcoholemia. La recaudación alcanzó los $ 263.622.107 -US$ 6.421.721- por continuar pese a la luz roja en 2025, lo que significó un aumento de 14% frente al año anterior.

Punto por punto

En la intersección de las calles Veracierto y José Otamendi, cerca del Parque Logístico Nacional en Maroñas fue donde más multas se aplicaron. Ahí se detectaron 10.320 infracciones, de las cuales el 98% se debieron a exceso de velocidad. Este punto de la capital ya había sido el de mayor incumplimiento en 2024, aunque en esa oportunidad con 4.304 infracciones más.

Un radar en La Blanqueada, en la esquina de General Urquiza y Estero Bellaco, acumuló 9.389 sanciones de tránsito. De esa manera, la fiscalización cercana a la Universidad Católica y el Gran Parque Central fue el segundo punto con mayor cantidad de multas.

Le siguió el puesto de fiscalización en avenida Agraciada y Valentín Gómez, en el Prado. Esto es porque se detectaron 8.567 infracciones.

El listado de las cinco esquinas con más multas lo completan Bulevar Artigas y Canelones, en Pocitos, a dos cuadras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (7.752), y la intersección entre Camino Cibils y Verdún, en el barrio La Paloma (7.605).

Más infracciones

Aunque en montos menores al exceso de velocidad y el respeto del semáforo, la intendencia recibió dinero por otras multas que aplicó en el tránsito. Si se ordenan por cantidad de recaudación, el estacionar en zona tarifada sin abonar lo correspondiente -algo que se aplica en los barrios Ciudad Vieja, Centro y Cordón, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00- dejó al gobierno capitalino $ 68.819.774 -US$ 1.676.420-, aunque cayó un 25% frente a 2024.

El estacionamiento tarifado tiene un valor de $ 52 la hora y la multa es de 2 UR, lo que a hoy son $ 3.845.

Otra de las infracciones de mayor recaudación también estuvo vinculada al estacionamiento: el dejar el vehículo en zona prohibida o de carga. Fueron $ 48.592.540 -US$ 1.183.693- en 2025, dándose una caída de 6% en relación con 2024. Esta sanción tiene el mismo valor que el no pagar el ticket del tarifado: 2 UR, lo que a hoy son $ 3.845.

A su vez, el estacionar mal puede llevar a que la intendencia decida que el vehículo debe ser guinchado. Esta disposi-ción implicó un ingreso de $ 38.876.521 -US$ 947.015-, siendo un 4% más que en 2024.

Una particularidad es que la conducción sin licencia fue la sanción que tuvo el mayor incremento en comparación al año anterior. La cantidad de ingresos, en los que cada sanción es de 8 UR -$ 15.381 a la fecha-, tuvo una suba de 87%. En pesos se cobraron 12.852.729 en 2025, que convertido a dólares fueron 313.087.

Por nivel de recaudación le siguió el estacionar sobre la vereda con $ 9.118.908 -US$ 222.133- cobrados y una reducción de 25% con relación al año anterior. En este caso, la sanción es de 4 UR, que son 7.691 a la fecha.

Hubo otras tres infracciones por las que los ingresos rondaron en los siete millones de pesos: no tener las placas de la matrícula en el vehículo ($ 7.875.101, que fueron US$ 191.834), dar positivo de alcoholemia ($ 7.778.603, que fueron US$ 189.483,43), y el estacionamiento en entrada de garaje ($ 7.390.284, que fueron US$ 180.024).

Ya con un monto menor estuvo la infracción de tener vencido el ticket de estacionamiento tarifado: $ 5.976.028 -US$ 145.573-, que, además, implicó una caída de 33% frente a 2024.

También vinculado al estacionamiento por dejar el auto en doble fila se recaudó $ 5.670.946 -US$ 138.142-. El tener placas en mal estado o no visibles dejó $ 4.802.178 -US$ 116.979,01-, conducir manipulando el celular $ 4.498.918 -US$ 109.591,71- no llevar la libreta de conducir o la de propiedad $ 2.066.558 -US$ 50.340,47- y desobedecer la disposición $ 545.093 -US$ 13.278-.