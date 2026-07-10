Cómo funciona Descubrí Montevideo Plus, el nuevo sistema digital de turismo inteligente

Montevideo avanza en la transformación digital del turismo con la puesta en marcha de una plataforma innovadora que utiliza inteligencia artificial para ofrecer itinerarios personalizados y facilitar la gestión pública.

Esta herramienta, que constituye el primer sistema operativo turístico de América Latina, está diseñada para mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad adaptándose a sus intereses, presupuesto y necesidades específicas.

Herramientas de personalización para el visitante y circuitos con inteligencia artificial

El sistema se basa en un asistente conversacional multilingüe que guía a los turistas durante su estadía, con información verificada sobre actividades culturales, espacios patrimoniales, gastronomía y eventos locales.

La plataforma está disponible de forma libre en Descubrí Montevideo Plus y no requiere registro, facilitando el acceso inmediato a los usuarios.

Este avance tecnológico se encuentra enmarcado en una estrategia de la Intendencia de Montevideo donde se priorizan la innovación, sostenibilidad, accesibilidad y el uso eficiente de la información para consolidar un destino turístico inteligente, conforme a estándares internacionales.

Integración de beneficios y visibilidad digital para empresas del sector privado

La plataforma permite a empresas y emprendimientos turísticos integrar sus propuestas para alcanzar a los visitantes en momentos clave durante la planificación o realización del viaje.

Descubrí Montevideo Plus. Foto: IMM

Además, el sistema genera datos anónimos que proporcionan una radiografía precisa del comportamiento turístico, incluyendo preferencias, duración de estadía y patrones de movilidad. Esta información estratégica fortalece la toma de decisiones en la gestión pública, orientando políticas destinadas a ordenar flujos turísticos y promover un desarrollo más sostenible de la actividad.

Montevideo reafirmó en 2024 su reconocimiento como Destino Turístico Inteligente del Año, un galardón que destaca el compromiso con la tecnología aplicada al turismo y el desarrollo local. Frente a la expectativa de aumento de visitantes extranjeros, la personalización de la experiencia se presenta como clave para fidelizar y ampliar el vínculo con los turistas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.