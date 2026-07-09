Investigan hackeo a la web del Hospital de Clínicas: afirman que no se accedió a información de los pacientes

La página web del Hospital de Clínicas fue hackeada hace una semana, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes del hospital universitario. Desde la institución señalaron que el ciberataque afectó solo la parte del portal en la que se muestra información general, comunicados del organismo y secciones de algunas de las cátedras.

Además, agregaron que los atacantes no lograron acceder ni a la información personal de los pacientes ni a sus historias clínicas, ni que tampoco se afectó la asistencia a los pacientes. La investigación del caso está en manos de Agesic y de los servicios de seguridad informática de la Universidad de la República (Udelar).

Peatones cruzando en los semaforos frente a la entrada del Hospital de Clinicas Dr. Manuel Quintela en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Detuvieron en Madrid a ciberdelincuente argentino que hackeó sitio de Buquebus y puso fotos de Orsi

El hacker argentino "Gov.eth", quien había vulnerado plataformas digitales de organismos estatales y medios de comunicación de varios países, fue arrestado a finales de junio en Madrid (España), en el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina.

Se trata del ciberdelincuente que se infltró en abril de 2025 en los sistemas informáticos del medio argentino Perfil.com y publicó en la portada imágenes de la foto del documento de identidad del presidente Javier Milei, junto con insultos al mandatario.

Agentes de la Policía Federal Argentina lograron identificar al ciberdelincuente conocido como “@Gov.eth” (M.E.T.P.), responsable de diversos ataques informáticos a infraestructuras públicas y privadas en 2024 y 2025 tanto en la Argentina como en otros países, como Uruguay, México, España en Estados Unidos. En España, donde residía, sustrajo y difundió información privada de altos funcionarios del gobierno.

En Uruguay, el hacker vulneró la página web de Buquebus Turismo y de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) en marzo de 2025. En ambas ocasiones el ciberdelincuente colocó mensajes contra el gobierno nacional y colocó fotos del presidente Yamandú Orsi.

En ambos casos se trató de un defacement, es decir, un ataque en el que desfiguran el sitio. Al ingresar a la página principal del sitio, los hackers colocaron la foto de la cédula del presidente Orsi y mensajes con insultos. Sin embargo, "no pudieron acceder a datos de los usuarios ni contenido de la compañía", informó la empresa en su momento.