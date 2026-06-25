Detuvieron en Madrid a ciberdelincuente argentino que hackeó sitio de Buquebus y puso fotos de Orsi

El hacker argentino "Gov.eth", quien había vulnerado plataformas digitales de organismos estatales y medios de comunicación de varios países, fue arrestado este miércoles en Madrid (España), en el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina.

Se trata del ciberdelincuente que se infltró en abril de 2025 en los sistemas informáticos del medio argentino Perfil.com y publicó en la portada imágenes de la foto del documento de identidad del presidente Javier Milei, junto con insultos al mandatario.

Agentes de la Policía Federal Argentina lograron identificar al ciberdelincuente conocido como “@Gov.eth” (M.E.T.P.), responsable de diversos ataques informáticos a infraestructuras públicas y privadas en 2024 y 2025 tanto en la Argentina como en otros países, como Uruguay, México, España en Estados Unidos. En España, donde residía, sustrajo y difundió información privada de altos funcionarios del gobierno.

Ciberataques en Uruguay

En Uruguay, el hacker vulneró la página web de Buquebus Turismo y de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) en marzo de 2025. En ambas ocasiones el ciberdelincuente colocó mensajes contra el gobierno nacional y colocó fotos del presidente Yamandú Orsi.

En ambos casos se trató de un defacement, es decir, un ataque en el que desfiguran el sitio. Al ingresar a la página principal del sitio, los hackers colocaron la foto de la cédula del presidente Orsi y mensajes con insultos. Sin embargo, "no pudieron acceder a datos de los usuarios ni contenido de la compañía", informó la empresa en su momento.

Página de Buquebus Turismo fue hackeada Foto: Captura de pantalla/Telegram/@Gov.eth