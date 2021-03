Sospecha de que la cepa P1 infecta a niños incidió en el cierre de escuelas y jardines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Consejo de Ministros del martes se habló de medidas para contrarrestar el avance del COVID-19, pero también, y “como nunca antes”, se habló de epidemiología. La aparición de la variante del virus P1, cuya mayor transmisibilidad ha sido confirmada y sobre la cual el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en la reunión que “es probable” que tenga mayor incidencia en niños y adolescentes, terminó por inclinar la balanza en algunas decisiones como el cierre de escuelas y jardines.

La marcha acelerada de los contagios y de la ocupación de camas del CTI, así como la confirmación de que Uruguay ya se encuentra en el escenario de más riesgo epidemiológico, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, han estado en el orden del día. El presidente Luis Lacalle Pou, con rostro serio y voz firme, habría resumido la situación en una frase: “A partir de hoy, para nosotros (los integrantes del gabinete) cada semana es un año”.

Los contagios por el nuevo coronavirus han aumentado en todas las edades. Pero el Poder Ejecutivo prestó especial atención a dos tendencias: buena parte de los nuevos positivos se concentran entre los jóvenes de 15 a 35 años, y desde enero hubo, en relación al resto de la población, un crecimiento de las infecciones en niños: se pasó del 12% al 15%.

Esta acentuación de los contagios en niños -que según la catedrática en Pediatría Catalina Pírez podría ser “un simple reflejo del crecimiento de infecciones entre los adultos y la enorme cantidad de actividades que realizan durante el día los menores, en especial aquellos que asisten a colegios privados”- ya se venía reflejando en sucesivos brotes informados por los centros educativos. Solo en Montevideo, el 12 de marzo había 43 brotes activos en instituciones de enseñanza; diez días después eran 80; y ayer ya trepaban a 103.

El infectólogo pediátrico Álvaro Galiana, quien había sido uno de los principales promotores de la reapertura de centros educativos tras el cierre de marzo 2020 y que previo al consejo de ministros fue consultado por personas allegadas al gobierno, ha dicho que “las escuelas había que cerrarlas de derecho para que no se cierren de hecho”. Porque la cifra de cuarentenados y de hisopados que debían realizarse por cada positivo en una institución de enseñanza “había tensado al sistema al punto del absurdo”.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el presidente del Codicen, Robert Silva, lo sabían. Habían llegado al encuentro de gabinete con al menos tres escenarios, entre los que estaba el cierre total de los centros educativos “aprovechando que solo faltaban tres días para los asuetos de Turismo”, explicó Silva. Pero como el grupo de científicos que asesora al gobierno había sido enfático en sucesivos documentos en los que se manifiesta que “las escuelas son lo último que se cierran”, todavía había cierta dubitación.

Previo al ingreso a la Torre Ejecutiva, donde se tomarían las decisiones, Silva comentó a la prensa que era un defensor de la presencialidad “atendiendo la situación sanitaria”. En su cabeza todavía yacía la esperanza de que se cerraran a partir de ayer únicamente los centros educativos a partir de segundo año de educación media.

“Era consciente de que, en la práctica, las cuarentenas estaban afectando a grupos o instituciones enteras y que cada día había más presiones de los Comité de Emergencia: hubo pedidos de cierre en Rivera, Artigas, Río Negro, Florida, Salto, Treinta y Tres, y Cerro Largo”, explicó el presidente del Codicen. Pero la sospechas que recaen sobre la contagiosidad de la nueva variante “terminaron por inclinar la balanza”.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció el martes el cierre de fiestas y eventos sociales hasta el 12 de abril. Foto: Estefanía Leal

Cuando los científicos uruguayos anunciaron el hallazgo de la variante P1 en al menos siete departamentos de Uruguay, el virólogo Gonzalo Moratorio explicó que esta variante, que por primera vez había sido encontrada en Manaos, Brasil, es entre 2 y 2,5 veces más transmisible.



“Esta variante P1 está claro que cambió el escenario epidemiológico del país y puede estar afectando a nivel de los niños”, advirtió Leonardo Cipriani, presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y uno de los participantes de la reunión de gabinete.

¿Está comprobado que afecta en especial a los niños? “Hasta el momento no se sabe, apenas se está comenzando a saber algo sobre las 16 variantes que están siendo predominantes en el mundo”, comentó el infectólogo pediátrico Galiana. La variación del virus, dijo el médico, “es como el juego del teléfono descompuesto: el mensaje va pasando de boca en boca, parte de la información cambia y al final de la fila el mensaje no es idéntico al que se dijo al principio”. Que eso ocurra con un virus, en especial de ARN, es lo común “y no necesariamente equivale a una mayor agresividad”.

La variante británica, otra que se ha encontrado en un paciente de Uruguay, “al principio se decía que se transmitía más en niños, y al final los estudios demostraron que los niños siguen infectando y contagiando menos que los adultos”, explicó el neuropediatra Gabriel González, coordinador del equipo pediátrico del GACH. Y sobre la variante brasileña, complementó, “se conformó un grupo de científicos que está procurando más información”.

Pero la sola sospecha fue clave para el cierre de escuelas, las que, según Silva, volverán a abrir de manera escalonada. ¿Cómo? Empezando por la recomendación del GACH: primero los más pequeños.



La decisión a último momento del cierre de escuelas hizo que la ANEP tuviera que reordenar sobre la marcha la atención alimenticia de los niños que requieren ese servicio. Los tickets que el BPS debía abonar el lunes, se pagarán el viernes en la mañana. Mientras que ayer, dijo Silva, “unos miles que no tienen acceso a transferencias ya recibieron sus tickets”.