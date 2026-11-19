Luego de varios meses de tratamiento, el Parlamento dio sanción definitiva al proyecto de ley que elimina la prioridad del apellido paterno al momento de inscribir a los hijos, mediante una modificación del artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Como había informado El País, todos lo senadores votaron por unanimidad el cambio que atañe al nombre que reciben los hijos al nacer y el vínculo con el apellido del padre y de la madre, estableciéndose la neutralidad (los apellidos se asignarán en el orden que los padres definan de común acuerdo, sin que la ley establezca una preferencia previa). No era la primera vez que el Frente Amplio impulsaba un proyecto en esta dirección, que ahora resta que sea reglamentado y promulgado por el Poder Ejecutivo.

En Diputados, la ley fue aprobada sin los votos de Identidad Soberana, pero tras un acuerdo del resto de los partidos políticos (Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio).

En concreto, a partir de que entre a regir la ley se introducen cambios en las reglas para la determinación de los apellidos de los hijos, tanto en filiación matrimonial como extramatrimonial. También se modificó para los adoptados.

Desde Ferrere explicaron a El País que, para los hijos nacidos dentro del matrimonio, se elimina la distinción entre parejas heterosexuales y homosexuales. Los cónyuges podrán elegir expresamente el orden de los apellidos y, si no alcanzan un acuerdo, se definirá mediante un sorteo al momento de la inscripción, sin otorgar preferencia al hombre sobre la mujer en el caso de las parejas heterosexuales.

El mismo criterio se aplicará a las parejas no casadas, cuyos integrantes podrán acordar el orden de los apellidos. Si no logran ponerse de acuerdo, también se recurrirá a un sorteo.

Para las adopciones, la nueva normativa establece que los cónyuges o concubinos, también sean quienes elijan el orden y si se da la situación de que no haya acuerdo, se resolverá por sorteo judicial.

No obstante, desde la consultora destacaron como uno de los cambios "especialmente relevantes en la práctica" la eliminación de las distinciones según la composición de la pareja —integrada por personas del mismo o de distinto sexo— y la existencia o no de un vínculo matrimonial.

“En particular, la nueva normativa establece que, en el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, los progenitores podrán acordar el orden de los apellidos que llevará el hijo. Esta solución parece dar respuesta a una dificultad que se presentaba en la práctica respecto de las parejas de mujeres no casadas. Bajo la regulación anterior, mientras que las parejas de mujeres casadas podían reconocer (e inscribir) ambas a sus hijos, las de mujeres no casadas no contaban con una vía directa para inscribir al hijo con los apellidos de ambas”, dijo a El País María Eugenia Cal, responsable del área de Familia de Ferrere.

Según se aclaró, con la nueva redacción, se evita tener que recurrir a acciones judiciales de amparo, por ejemplo.

“Lo votado no distingue situación de parejas no casadas de igual o distinto sexo. Permite superar esa dificultad y reconocer, desde la inscripción, los apellidos de ambas integrantes de la pareja, sin que esa posibilidad dependa de la existencia de matrimonio”, consideró Cal.

Reconocimiento

Si el padre reconoce al hijo después de su inscripción por parte de la madre, este podrá optar, a partir de los 13 años, por llevar el apellido paterno en segundo lugar.

A su vez, el orden fijado para el primer hijo regirá para los siguientes de los mismos padres, “cualquiera sea la naturaleza o el orden del vínculo entre ellos”, establece la nueva normativa.