Si sigue el "trancazo" en las negociaciones por fiscal de Corte el FA avanzará con "instrumento" de CA

Uno de los temas que tiene en agenda el Frente Amplio, y que es un asunto también prioritario para el gobierno de Yamandú Orsi, es lograr que el sistema político llegue a un acuerdo y designe, con el apoyo de tres quintos de los votos del Senado, a un fiscal de Corte titular. La situación de fondo está incambiada, porque la coalición republicana está aferrada a la continuidad de Mónica Ferrero como fiscal general subrogante, pero un proyecto que Cabildo Abierto presentó en los últimos días puede significar una salida política para el oficialismo, subrayó este martes el senador Daniel Caggiani, entrevistado por En Clave País.

La propuesta cabildante, presentada días atrás por el diputado Álvaro Perrone, propone que la subrogaciones que deban hacerse ante la vacancia del fiscal de Corte queden a cargo de los fiscales penales de Montevideo, los que serían elegidos mediante sorteo público y durarían en el cargo un plazo de seis meses.

"Nuestra idea es justamente avanzar en la negociación y que haya acuerdo", dijo el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), que enseguida agregó, ya refiriéndose a la iniciativa del partido de Guido Manini Ríos: "Ahora, si persiste un trancazo, yo creo que es un instrumento más".

La solución que traería el proyecto, enfatizó Caggiani, "es cómo se designa un fiscal de emergencia", y dejaría de lado un sistema que fue aprobado durante el período pasado, que fue el que permitió la llegada de Ferrero al liderazgo del Ministerio Público como la fiscal penal más antigua de la capital.

"Creo que eso no fue lo mejor, porque en realidad (la) terminaron eligiendo por vía oblicua, por una mayoría circunstancial", cuestionó el senador.

Pero el objetivo de fondo, reiteró, es alcanzar el consenso que exige la Constitución: "Ese es nuestro principal desvelo, porque en realidad creo que sería una señal importante en términos institucionales, de cómo nosotros construimos instituciones más fuertes".

Sobre la actual jerarca, dijo que el Frente Amplio no tiene "ningún problema". "De hecho, hay un apoyo muy importante del gobierno a la fiscal Ferrero, que es quien está actuando, pero entendemos que lo mejor es que, justamente, se pueda elegir a un fiscal que tenga el apoyo de todo el sistema político, porque en realidad, además, los fiscales trascienden los gobiernos —aseguró—. No son fiscales partidarios, no deberían serlo".

Consultado acerca de la posibilidad de que una figura que pueda reunir acuerdo sea Enrique Rodríguez —actual fiscal de Lavado de Activos—, dijo que no hablaría de nombres "públicamente".

El miércoles pasado, también entrevistado por En Clave País, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, declaró que el gobierno seguía viendo a esta situación como un problema no resuelto: "El Uruguay merece que haya un verdadero acuerdo, y que quien ocupe ese lugar tenga el respaldo del sistema político”.

Y agregó: “Obviamente hay gente en el Frente Amplio que tiene una mirada crítica de la fiscal Ferrero”.

Mientras tanto, el jerarca, según informó El País, transmitió a referentes de la coalición republicana que quitaran la "presión" pública contra la fiscal de Corte.