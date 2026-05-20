Senador nacionalista pide informes al Ministerio de Trabajo por el impacto de la IA en el empleo uruguayo

El senador del Partido Nacional Martín Lema presentó este miércoles un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para conocer qué evaluación realiza el gobierno sobre el impacto que la automatización y la inteligencia artificial podrían tener sobre el empleo en Uruguay en los próximos años.

En el documento al que accedió El País y está dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, Lema sostuvo que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y automatización “se ha acelerado a nivel internacional” en sectores administrativos, financieros, logísticos, comerciales e industriales, y advirtió que ese fenómeno “también se está reflejando en Uruguay mediante procesos de reestructuración empresarial, reducción de personal y sustitución de tareas anteriormente desempeñadas por trabajadores”.

El legislador señaló que, si bien la inteligencia artificial representa “una gran herramienta”, es “innegable” que comenzó a sustituir puestos de trabajo “con gran rapidez”, por lo que consideró necesario que el país afronte esta transformación tecnológica “con una estrategia seria, anticipatoria y socialmente responsable”.

En ese sentido, el senador pidió al MTSS información sobre si existen estudios o proyecciones técnicas que identifiquen los sectores y ocupaciones más expuestos a procesos de sustitución tecnológica, así como las medidas concretas que se encuentran en estudio o ejecución para promover la reconversión y recapacitación laboral de trabajadores afectados.

Además, consultó si existen programas específicos dirigidos a trabajadores mayores de 40 o 50 años, al entender que podrían enfrentar mayores dificultades de reinserción laboral frente a estos cambios.

Martin Lema, senador de Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

Seguridad social

Lema también planteó preocupación por el efecto que estos procesos podrían generar sobre la sostenibilidad futura del sistema de seguridad social, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad.

Entre otros puntos, el pedido de informes consulta si existe coordinación entre el MTSS y otros organismos del Estado para desarrollar una estrategia nacional vinculada a empleo, tecnología, productividad, educación y transición demográfica, y si el Poder Ejecutivo prevé convocar ámbitos específicos para elaborar propuestas que amortigüen los efectos de la automatización.

Finalmente, el senador preguntó si el ministerio evaluó el posible efecto combinado que podrían generar, sobre el empleo y la radicación de empresas, los procesos de automatización junto con “las presiones tributarias y el peso de los costos laborales”, especialmente en sectores expuestos a la competencia internacional o con facilidad para relocalizar actividades fuera del país.