La semana del acuerdo opositor

Entre mañana lunes y el martes Luis Lacalle Pou y los demás líderes de la oposición firmarán el documento “Compromiso por el país”, con el cual sellarán el acuerdo para una coalición de gobierno en caso de que el candidato del Partido Nacional le gane el balotaje al frenteamplista Daniel Martínez el domingo 24. Un acuerdo que se venía gestando mucho antes del 27 de octubre, y que el propio Lacalle Pou confirmó esa misma noche apenas se conocieron los resultados. Solo faltaba la formalidad de las reuniones y las visitas a las sedes partidarias, y eso fue lo que ocurrió entre el lunes y jueves posteriores a las elecciones.

En su discurso el domingo 27, Lacalle Pou agradeció el apoyo que le dieron esa noche Ernesto Talvi del Partido Colorado, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, Edgardo Novick del Partido de la Gente y Pablo Mieres del Partido Independiente, y ratificó un “gobierno multicolor” encabezado por el Partido Nacional.

“De un lado, una minoría aislada, el Frente Amplio, y del otro, una oportunidad, tierra fértil para los acuerdos”, disparó Lacalle Pou ante una multitud frente a la sede de su sector.



Este mismo concepto quedó plasmado en la introducción al documento “Compromiso por el país” que se conoció el viernes. Allí se lee: “Los abajo firmantes fuimos competidores en las elecciones del pasado 27 de octubre.



En conjunto, los uruguayos nos honraron con el 53% del total de votos emitidos. Los legisladores electos por nuestras listas acumulan 54 bancas en la Cámara de Representantes (sobre un total de 99) y 17 bancas en el Senado (sobre un total de 30)”. Y agrega: “Todos juntos podemos ofrecer al país lo que nadie más está en condiciones de ofrecer: una mayoría parlamentaria que permita gobernar con fluidez, y una variedad de enfoques y sensibilidades que nos ayude a dar mejores respuestas a la diversidad de necesidades y aspiraciones de los uruguayos”.



La estrategia del Frente Amplio para enfrentar al bloque opositor la anunció Martínez la misma noche del domingo 27. El acuerdo alcanzado por Lacalle Pou con los demás líderes debía tomarse como algo negociado “entre cuatro paredes”, que esconde un “programa oculto”.



“Quiero discutir ideas, no un reparto de cargos”, gritó Martínez la noche del domingo desde un estrado en 18 de Julio próximo a la Intendencia, y mencionó a José Batlle y Ordóñez, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni para intentar captar la atención de electores de la oposición.

El lunes 29, Lacalle Pou y Martínez hicieron un raid televisivo. “Con el 40%, el FA está incapacitado de conseguir acuerdos”, insistió el candidato blanco. El frenteamplista, en tanto, reconoció que “hay problemas que impactaron mucho” en esta elección, como el de la seguridad. De todos modos, consideró “ganable” el balotaje.



Además de la oficialización del acuerdo opositor, uno de los hechos políticos más importante luego del domingo 27 se dio en el Frente Amplio.



El martes 29 el MPP, que otra vez resultó el sector más votado en la coalición oficialista, dio un golpe de timón y tomó el control de la campaña de cara al balotaje. ¿Cómo lo hizo? Colocando al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, una de las figuras de mayor proyección dentro del Frente Amplio, como coordinador y vocero de la campaña de Martínez.



Orsi de inmediato pasó a la ofensiva y entre ese martes y el pasado viernes apareció todos los días en los informativos de televisión. A Martínez, en tanto, se lo vio en un par de videos en Facebook Live. “Nosotros, con un 40% estábamos bien y con un 42% comprábamos masitas, sándwiches y festejábamos. Porque sabíamos que el Frente Amplio venía de 15 años de gobierno donde se hicieron muchas cosas bien y la gente también ha criticado cosas pero con razón”, dijo el candidato oficialista en su primer video.



“Me pidieron más énfasis para que explique las cosas que nos pueden suceder en estos próximos cinco años. ¿Y saben qué cosa no puede suceder? Lamentablemente un ajuste salvaje”, afirmó en referencia al programa de Lacalle Pou.

El miércoles 30 Lacalle Pou visitó la Casa del Partido Colorado, donde lo reciben Talvi, Julio María Sanguinetti y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Talvi indicó que con los blancos “estamos unidos por un amor por la libertad, los valores democráticos y republicanos. Vamos a construir un proyecto alternativo que le ofrezca al país otro futuro”. Agregó que tiene “muchas más coincidencias que diferencias” con Lacalle Pou y que trabajará sobre las coincidencias y va a “pulir” las diferencias. “Vamos a hacer campaña por la fórmula Lacalle-Argimón al igual que el doctor Lacalle Herrera hizo por el doctor Batlle” en 1999, dijo.



“Esta relación no empezó ahora. Entré a la política hace 15 meses. Desde que recuerdo venimos construyendo con Luis una relación de confianza personal, que por suerte la tenemos. Esto es un partido, no es una unipersonal. No tengo dudas que tenemos enormes coincidencias”, sostuvo Talvi.



Antes de ir al CEN colorado, Lacalle Pou se había reunido con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.



El candidato blanco cerró la ronda el jueves 31, con una visita a Manini Ríos y una reunión con Novick. En la conferencia con Manini, Lacalle Pou dijo que en el debate que tendrá con Martínez antes del balotaje van a “hablar de todas las cosas”, y emplazó al candidato oficialista a que reconozca que el programa del FA propone aumentos de impuestos.



Así se cerró la semana posterior a las elecciones del domingo 27. En las próximas horas Martínez y Lacalle Pou comenzarán sus giras para el balotaje del 24 de noviembre.

Día a día

Domingo 27 de octubre

Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, el domingo tras las elecciones nacionales. Foto: F. Ponzetto

El resultado de las elecciones del domingo 27 de octubre confirmó lo que las encuestas venían adelantando: Martínez y Lacalle Pou pasaron al balotaje del 24 de noviembre, y ningún partido obtuvo mayoría parlamentaria por sí solo. El primer escrutinio dio: Frente Amplio 39,7%, Partido Nacional 28,5%, Partido Colorado 12,3%, Cabildo Abierto 10,8%, PERI 1,3%, Partido de la Gente 1,0%, Partido Independiente 0,9%, entre los que lograron al menos una banca en la Cámara de Diputados.

Lunes 28 de octubre

Martínez reunió su comando para analizar los resultados. Primeras críticas a la campaña, pero el candidato oficialista se muestra optimista: el balotaje, dijo, es “ganable”. Lacalle Pou, que la misma noche del domingo recibió el respaldo de Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick, anuncia una ronda con los demás líderes de la oposición para armar la coalición.

Martes 29 de octubre

Daniel Martínez y Yamandú Orsi almorzaron. Foto: @Dmartinez_uy

En el Frente Amplio, el MPP da un golpe de timón y toma el control de la campaña de Martínez para el balotaje del 24 de noviembre. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es designado coordinador de la campaña. En la oposición, el expresidente Julio María Sanguinetti recibe a Ernesto Talvi para hablar del acuerdo con Lacalle Pou.

Miércoles 30 de octubre

Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Foto: Fernando Ponzetto.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibe a la fórmula blanca Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón, oficializando el respaldo al candidato blanco para el balotaje. Antes, Lacalle Pou había recibido en su sede a Pablo Mieres, del Partido Independiente.

Jueves 31 de octubre

Lacalle Pou cierre la ronda con los líderes de la oposición, entrevistándose con Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y Edgardo Novick del Partido de la Gente. Daniel Martínez, en tanto, comienza desde su casa una serie en Facebook Live criticando a Lacalle Pou.

Viernes 1 de noviembre

Se conoce el documento “Compromiso con el país”, que recoge los 13 puntos que el Partido Nacional propone acordar con los demás líderes de la oposición. El documento se firmará esta semana.

Conformidad con las propuestas de Lacalle Pou Puede haber algunos ajustes en educación y el tema seguridad El documento “Compromiso por el país” que Lacalle Pou entregó a los demás partidos de oposición, será la base de una eventual coalición de gobierno. En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto, los dos principales socios del Partido Nacional, hay conformidad con las propuestas, y si bien plantean algunas modificaciones, estiman firmarlo entre el lunes y martes.



Algunas de esas puntualizaciones estarán focalizadas en educación y seguridad, según pudo saber El País de fuentes coloradas. En el comando de Ciudadanos, el sector de Talvi, se informó que “el acuerdo programático va a quedar resuelto en los próximos días” y que “el contenido del documento solamente refiere a lineamientos concretos para ese acuerdo programático”.



Cabildo Abierto, en tanto, responderá entre lunes y martes, dijo a El País Guido Manini Ríos. “Lo estamos estudiando y vamos a hacer varios aportes”, afirmó el senador electo. Hay tres condiciones que Manini ya adelantó en varias oportunidades y que considera innegociables: la investigación de casos de eventual corrupción, medidas para el país productivo y para enfrentar la inseguridad.



En una entrevista con El País publicada el viernes, Manini dijo que no exigirá nada a Lacalle Pou. “Sí pedimos que se pongan en el programa esos tres puntos que son esenciales”, indicó.