Para el balotaje "hay que apelar a la independencia del votante", dijo Orsi

Este martes, después de la reunión del equipo de campaña de Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, intendente de Canelones -quien pedirá licencia por unos días para ocupar la jefatura de la mesa de comando de la campaña del candidato- dijo que para el balotaje la coalición de izquierda tiene que "apelar a la independencia del votante, que hace años viene demostrando que lo hace".

Orsi señaló que estos días "son tiempos de elaboración de estrategia, y el fin de semana es tiempo de salida a conversar con la gente. No tiene mucho misterio".



"Evidentemente hay que simplificar algunos mensajes, porque como no se vota a lista y no se vota sectores, acá es mucho más claro que hay dos opciones. Una opción que tiene componentes que desprotejen bastante a los más desprotegidos, y lo llamamos neo liberalismo, con una dosis de autoritarismo que nos preocupa. Por el otro lado, un gobierno que ofrece certezas. El futuro gobierno del Frente ofrece las certezas de trabajo, salarios, jubilaciones, sin mayores sobresaltos. Es básicamente ese el mensaje que tenemos que dar", manifestó Orsi.



Sobre la falta de mayoría parlamentaria en esta oportunidad, indicó que "no es la primera vez. Ninguno de los candidatos llegó a tener mayoría parlamentaria, uno tiene menos mayoría que otros". Agregó que "en el último gobierno, muchísimas leyes" -que estimó en 70%- "tuvieron votos incluso de la oposición".



Señaló que otros referentes menores de la oposición ya han llamado a decir “queremos conversar” con Martínez.



En tanto, enfatizó que el excandidato presidencial colorado Ernesto Talvi "lo llamó (a Martínez) ni bien se supieron algunos resultados, o sea que es gente con la que se puede hablar. Si surge la reunión, no tengo dudas que se va a conversar, y el futuro implica mucha conversación".



Consultado sobre si no resultan conversaciones "muy desesperadas", ya que no ocurrieron en el pasado, dijo: "No hay ninguna desesperación, al contrario, quienes fueron corriendo a saludar a uno de los dos contendientes no fue el Frente Amplio. Acá hay que tomárselo con calma porque confiamos en la democracia, confiamos en las instituciones, y si una ley no sale porque no hay mayoría habrá que buscar la forma de corregirla", destacó.



Respecto a los resultados electorales del Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales, que significaron una caída respecto a octubre de 2014, Orsi dijo: "teníamos esos números pero en la última semana todos tuvimos una sobreexpectativa" de las cifras.