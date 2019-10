Si no gana el Frente Amplio puede ocurrir un "ajuste salvaje", dijo Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Cuatro días después de las elecciones del domingo pasado, el exintendente de Montevideo dijo que pese a que se “ha especulado sobre si podría haber sacado más o menos votos” lo que le “importa" es que él “escuchó” el mensaje.

“Nosotros, con un 40% estábamos bien y con un 42% comprábamos masitas, sándwiches y festejábamos. Porque sabíamos que el Frente Amplio venía de 15 años de gobierno donde se hicieron muchas cosas bien y la gente también ha criticado cosas pero con razón”, planteó.

Martínez dijo además que en los últimos días se le reclamó “firmeza para que quede claro dónde está el límite de lo que estoy dispuesto a defender cuando sea presidente”. “Y la verdad tienen razón”, añadió.

“Me pidieron mas énfasis para que explique las cosas que nos pueden suceder en estos próximos cinco años. ¿Y saben qué cosa nos puede suceder? Lamentablemente un ajuste salvaje. Un ajuste que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda”, advirtió el candidato frenteamplista.

Además, Martínez hizo mención a la región. “La región cruje y se mueve y se mueve por decisiones drásticas de gobiernos parecidos a los que Lacalle piensa para Uruguay. Un gobierno que desconoce cada cosa que se logró, que estaba todo mal, sobre todo las cosas que en definitiva cambiaron la vida cotidiana de forma positiva y que borran de un plumazo cada conquista. Gobiernos que aumentan las cosas por decreto, gobiernos que hacen sufrir. Gobiernos que te quitan cosas mientras a muy poquitos, saben una cosa, nunca los tocan. Eso pasó mucho tiempo en Uruguay y no puede volver a pasar”, lanzó.

Martínez también se refirió a la coalición opositora que encabezará Lacalle Pou. Dijo que se trata de una “alianza de cúpulas” y un “acuerdo de papeles”. “A mí no me conmueve una reunión entorno a Lacalle, más bien me preocupa viejos apellidos protagonizando la nueva agenda del Uruguay. Me asusta, créanme”, señaló.

“Recuerden bien. Fueron esos apellidos los que empezaron a protagonizar de nuevo la política uruguaya que nos llevaron a la crisis de 2002. ¿El acuerdo firmado en noviembre del año 99 en qué termino? En la crisis de 2002”, afirmó Martínez.



En este punto el candidato del oficialismo dijo que él también tiene en su hoja de ruta la generación de alianzas, pero no –como ya dijo el domingo de noche tras conocerse los resultados- “entre cuatro paredes”. “Con la gente y no con cúpulas que representan los peores momentos del pasado y el peor miedo hacia el futuro”, agregó.

El 70% de los electores no votó a Lacalle Pou, dijo Martínez, “así que sepan que no hay espacio para un gobierno que venga a beneficiar solo a un puñado de uruguayos”.

“No hay espacio para un gobierno solo de empresarios. Queremos a los empresarios sumando, apoyando al desarrollo de la nación. No se trata de repartir pobreza. Hay que generar riqueza para repartirla, por eso no hay lugar para que muchos pierdan y pocos ganen”, comentó.

A su vez, dijo que nunca se debe pactar "con quienes puedan defender actitudes parlamentarias que rebajen los derechos que el pueblo uruguayo y sus diferentes sectores han conquistado", una alusión al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Martínez finalizó llamando a “activarse” para convencer a los indecisos de que en la segunda vuelta elijan al Frente Amplio.

Orsi: en la segunda vuelta se enfrentarán "dos opciones"

Yamandú Orsi, intendente de Canelones y novel jefe de campaña de la candidatura de Daniel Martínez, dijo este miércoles que el 24 de noviembre próximo se enfrentarán “dos opciones”. Una, la del Frente Amplio, “ofrece certidumbres”, dijo, mientras que la otra es “muy parecida a lo de 1999”, en referencia a la alianza que ese año conformaron blancos y colorados y que llevó a Jorge Batlle a la Presidencia. Al igual que Martínez, dijo que esta experiencia terminó con la crisis de 2002.

Además, Orsi subrayó en rueda de prensa este jueves en la Huella de Seregni que mientras el Frente Amplio tiene un “plan claro” la coalición que lidera el blanco Luis Lacalle Pou “está viendo qué programa puede tener”.

Orsi dijo que el Frente Amplio cuenta con “informes técnicos” acerca de cómo fue tanto la campaña como la votación, y que son “herramientas para salir a la cancha” de cara al balotaje.

“Nuestra gente empezó al otro día a organizarse para salir a conversar con los vecinos”, añadió el intendente canario a la salida de una reunión del comando de Martínez.

A su vez, Orsi sostuvo que es “la propia gente” la que hace “autocrítica” tras el resultado de las elecciones del pasado domingo. La “obligación del comando es tener en cuenta esas cosas que la gente nos dice”, agregó.