Lacalle Pou inicia contactos para definir un acuerdo de coalición

El traqueteo, los miles de kilómetros, los actos con frío invernal y al día siguiente con intenso calor, desgastaron al equipo del Partido Nacional. La campaña electoral es intensa y en la noche del domingo los dirigentes y asesores descargaron la tensión con los resultados. Ayer lunes descansaron, y parte de ese descanso está en que la fórmula blanca se puede dar el lujo de un día libre. Es que el balotaje se visualiza con holgada ventaja para la oposición.

Hoy el candidato Luis Lacalle Pou reunirá a su comando de campaña para diseñar la estrategia de cara al balotaje. Al mismo tiempo presentarán al equipo blanco las líneas generales con que la fórmula del Partido Nacional saldrá a terminar de sellar el acuerdo de coalición.

En ese pacto electoral para derrotar al Frente Amplio en noviembre incluyen al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, y Partido de la Gente. El pacto quedará sellado por escrito, aunque para el líder blanco es más que suficiente con el acuerdo de palabra.



Sin embargo, por la importancia y magnitud de la alianza opositora para gobernar en el próximo período, es importante dejar las líneas básicas por escrito. Para eso el candidato blanco decidió encomendar a Pablo da Silveira la redacción de los diez o 15 puntos que serán presentados a los candidatos de los cuatro partidos para entablar las negociaciones.



Luego de la reunión interna, Lacalle Pou saldrá a reunirse mano a mano con Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, y Edgardo Novick.



Pero la negociación ya se vislumbra simple. Es que el blanco empezó a “mimar” a sus socios desde bastante tiempo atrás en la campaña, cuando aún eran competidores. Por eso los llamó “competidores cooperantes”: compitieron en la elección nacional, pero ya adelantaba que cooperarían, ahora, en la campaña hacia el balotaje.



Los candidatos de esos cuatro partidos anunciaron la misma noche del domingo que votarían por la fórmula blanca para ganarle al Frente Amplio.

“Nadie obligó a ningún otro de los partidos políticos a manifestarse esa noche. ¿Por qué se manifestaron? Entre otras cosas porque hay sentido de urgencia. Los problemas de los uruguayos son importantes y urgentes (...) Los números del país están a la vista, los números grandes, sobre los que nosotros operamos y establecemos las políticas económicas a llevar adelante. La auditoría es para saber cómo está cada organismo. Ir a fondo de lo que uno no puede ver", dijo Lacalle Pou ayer en una entrevista con Telenoche de Canal 4.



Es verdad que nadie los obligó. Pero el candidato blanco aprovechó el tiempo muerto de la veda para los primeros contactos. Habló con los cuatro, e informalmente dejó las bases para las negociaciones que se iniciarán esta semana.

Lacalle Pou está plenamente convencido que tiene una elección fácil en noviembre. A pesar de eso diseña una campaña con su asesor personal, Nicolás Martínez, “como si fuera perdiendo”. La idea es que no se puede descansar: “No se va a dejar hacer la plancha a nadie”, dijo un dirigente blanco a El País ayer en la tardenoche.



La fórmula maneja la idea de recorrer los 18 departamentos del interior del país agradeciendo a la militancia por el apoyo en la elección nacional. Incluso planea volver a las capitales para un acto de cierre donde está planteada la idea de que participe el resto de los candidatos de los otros partidos, acompañando a Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

Ernesto Talvi.

En el Partido Colorado están esperando que los blancos muevan primero sus fichas para comenzar a delinear los puntos de acuerdo básicos para conformar una eventual coalición política de cara al balotaje del 24 de noviembre. Sin embargo, en el comando político del colorado Ernesto Talvi ya tienen definido qué propuestas no son negociables, entre ellas, la creación de una red de 136 liceos de tiempo completo en zonas de contexto crítico.



El colorado busca concretar una reunión con el blanco esta semana para definir cuanto antes las prioridades programáticas. Esa reunión ya fue coordinada, según supo El País. Este domingo luego de conocer los resultados, Talvi dijo a El País que esta semana se reuniría con Lacalle para “ponerse a trabajar muy rápido”.

Según comentaron fuentes coloradas a El País, el domingo por la noche Talvi compartió una cena con algunos de sus colaboradores más cercanos en la sede de Ciudadanos, en Pocitos. Allí, si bien el economista expresó su conformidad con respecto al resultado electoral obtenido, manifestó que le hubiera gustado una mejor votación. Con un 12,32% el colorado quedó tercero detrás del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez que obtuvo 39,17% y del blanco Luis Lacalle Pou con un 28,59%.



Pero además de pensar en el acuerdo político de cara a noviembre, los colorados ya están definiendo la campaña de Talvi para apoyar a Lacalle Pou. En el comando del economista indicaron ayer a El País que aún no hay una definición sobre si él realizará actos junto al líder blanco o si recorrerá el país por su cuenta.

Manini Ríos prepara su nueva gira por el país

El candidato Guido Manini Ríos dirige en forma directa las negociaciones con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y se espera que tenga un contacto formal en las próximas horas.



En tanto, el cronograma de la gira en la cual Manini pedirá el voto para Lacalle Pou será definido también en el correr de esta semana, dijo a El País el coordinador de campaña de Cabildo Abierto, el coronel retirado Rivera Elgue.



La idea es recorrer los cabildos partidarios para felicitar a los militantes y empezar a preparar el terreno para el 24 de noviembre.



En un video difundido ayer por sus redes sociales, Manini agradeció “por el inmenso esfuerzo realizado” y envió un mensaje a los cabildantes: “Espero pronto estar con cada uno de ustedes para un saludo personal”.



En el comando de Cabildo Abierto dan por descontado que la amplia mayoría de los votantes de Manini apoyarán a Lacalle Pou en noviembre. El secretario del partido, Marcos Methol, dijo a El País que por las recorridas en la campaña tiene claro que el grueso de los seguidores del general retirado “están por el cambio” y que esperar otra cosa sería sorpresivo.



¿Cómo serán las negociaciones con Lacalle? Manini ya adelantó que pondrá tres condiciones relevantes: la investigación de casos de eventual corrupción en los gobiernos del Frente Amplio y medidas para evitar la corrupción en el futuro; medidas para el país productivo y también para enfrentar la inseguridad. Elgue dijo ayer en una entrevista en el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol que, si hay acuerdo en esos tres temas, el apoyo será “sin condiciones y sin cargos”.



El diputado electo Eduardo Lust dijo a El País que Lacalle Pou tiene la obligación de negociar y acordar con Manini ya que precisa sus votos en Diputados, aunque no en el Senado, donde entre los votos blancos y colorados llegarían a la mayoría parlamentaria si el candidato blanco es presidente.



“Cabildo debería actuar con ética y buena fe. No porque lo necesiten debe pedir lo que no se debe”, afirmó Lust.