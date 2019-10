Talvi llamó a colorados a votar por el candidato blanco Luis Lacalle Pou

En la habitación del séptimo piso del Hotel NH Columbia en la que el candidato colorado Ernesto Talvi esperó los primeros sondeos a boca de urna junto a su comando de campaña, el clima no era el mejor, o al menos, el que se esperaba.

Seis pisos más abajo, dirigentes colorados festejaron los sondeos de las encuestadoras que indicaban que en una eventual coalición política, los colorados junto a otros partidos de oposición podrían vencer al Frente Amplio en el balotaje del próximo 24 de noviembre.

Talvi dijo ayer en una conferencia de prensa que su partido está “tranquilo porque hicimos todo lo posible, dejamos el alma en la cancha. No estamos satisfechos porque nos hubiera gustado ganar, pero con estos resultados vamos a tener una voz muy significativa en estos nuevos tiempos que se abren”. En este sentido, el colorado señaló que realizará campaña para la candidatura de Lacalle Pou “con la misma energía y entusiasmo que el Partido Nacional hizo campaña por Jorge Batlle” en 1999.

El economista dijo además que su “deber como partido es revertir la ruptura social, poner a la economía de pie, encarar lo desafíos que plantea el porvenir. Y para que eso ocurra el Uruguay precisa un cambio y para que ese cambio se concrete convocamos a nuestros votantes a respaldar la candidatura del doctor Lacalle Pou para encabezar la coalición con la que vamos a transformar el país”.

En plena conferencia de prensa tras conocer los primeros datos y luego de esperar por el discurso del candidato del oficialismo, Daniel Martínez, el colorado también guardó espacio en su discurso para la interna del partido.

Señaló que “de lo que pueden estar seguros los colorados” es que el partido optará “por los cambios impostergables que Uruguay precisa y que va a trabajar incansablemente por sus principios y valores”.

Coalición

Ayer por la noche el colorado saludó por teléfono al blanco Lacalle Pou antes de retirarse del búnker de campaña hacia la Casa del Partido Colorado. El economista habló con El País sobre lo que se viene de cara a la conformación de una eventual coalición política.

Talvi explicó que esta semana se concretará una reunión, en principio, con Lacalle Pou para comenzar a delinear cuál será el proyecto político de país.

“Todavía no tenemos ninguna reunión planeada, calculo que esta semana sí nos podamos reunir, porque hay que ponerse a trabajar muy rápido”, acotó. El ahora expresidenciable ya se animó a denominar al bloque opositor como “coalición del cambio” dado que, “estamos por el cambio”, consideró.

Una de las mayores interrogantes en el espectro político de la oposición es la posición que adoptará el colorado con respecto a que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, integre el futuro nuevo bloque político. Al respecto, Talvi dijo a El País que “eso lo tiene que decidir Lacalle que es quien va a tener que encabezar esta coalición (…) nosotros dijimos desde un principio que si el general Manini obtiene representación parlamentaria estamos dispuestos a sentarnos a la mesa”.

Luego de las elecciones internas del 30 de junio, el colorado advirtió que no compartía la idea de integrar a Manini a un eventual acuerdo, al menos no hasta constatar su representación parlamentaria.

La fórmula colorada terminó la jornada con un acto en la Casa del Partido Colorado en el que esperaban el expresidente Julio María Sanguinetti y el líder de la 15, el senador José Amorín Batlle. Allí, al llegar, Talvi se fundió en un abrazo con el líder de la 2000, y con Amorín. Talvi se refirió a que ayer comenzó un “proceso” hacia el 24 de noviembre y que en esta oportunidad el Partido Colorado será parte del “cambio”. Este concepto fue el mismo que venía utilizando el propio candidato durante las últimas semanas de campaña en las que se encargó de dejar bien en claro que si bien tiene similitudes con el ala socialdemócrata del Frente Amplio (Asamblea Uruguay), su alianza será con la “alternancia” y no con el denominado “continuismo”.

MÁS

Molestia entre los sectores colorados

“Las puertas de la Casa del Partido Colorado están siempre abiertas”, le dijo un dirigente colorado de la 2000 al candidato Ernesto Talvi a la salida del encuentro en la sede de Martínez Trueba en el que habló la fórmula colorada. Ayer a la noche, el descontento reinaba entre los dirigentes de la 2000, el sector que lidera el expresidente Julio María Sanguinetti. Es más, ayer, los sectores del Partido Colorado no compartieron recinto para esperar los resultados a boca de urna de las encuestadoras. Mientas Talvi y dirigentes de Ciudadanos montaron su búnker de campaña en el Hotel NH Columbia, representantes de la 2000 y de la 15 del senador José Amorín Batlle lo hicieron en la propia sede del partido. Las diferencias entre los sectores no es nada nueva, durante la campaña electoral, dirigentes de Batllistas Unidos cuestionaron al candidato colorado por dedicar demasiado tiempo de la campaña a recorrer el país en señal de “agradecimiento” a referentes de su propio sector, la 600. Hace dos semanas Sanguinetti reconoció que el comando de campaña de Talvi no comunicó bien un “pinzamiento” en las cervicales que lo llevó al colorado a tener que reprogramar su agenda tras 15 días de ausencia en la campaña. Pero la tensión, incluso se volvió evidente el viernes pasado en pleno homenaje al expresidente Jorge Batlle. En el Cementerio Central, el senador y líder de la 15, José Amorín Batlle hizo alusión a la situación interna del partido. “Estábamos enfrentados la lista 15 y la 2000, como corresponde, con lealtad pero enfrentados. Nosotros tratando de tener alguna ventaja le dijimos ‘Jorge, vos tenes que encabezar el Senado, y ahí vamos a tener ventaja’”. Según su crónica que fue narrada ante el propio Talvi, Batlle le respondió: “Yo fui candidato de la 15 para la interna, ahora soy candidato de todo el partido y voy a hacer campaña por todo el partido”, respondió el exmandatario de acuerdo a lo que contó el senador.