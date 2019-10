El Frente Amplio dice que perdió apoyo por los problemas en seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día después de la elección en la que el Frente Amplio perdió 194.824 votos, la izquierda se concentró en el 10% de votos que le faltan a Daniel Martínez para ganar el balotaje. En la coalición hacen una tibia autocrítica y atribuyen la caída al desgaste de 15 años de gobierno y a los problemas en seguridad.

Los resultados se analizaron en el comando del candidato y en el Secretariado del Frente Amplio. La visión que prima allí es optimista. Martínez dijo ayer a Subrayado que el balotaje con Luis Lacalle Pou es “ganable” y se tiene fe para disputarlo. También consideró que mantuvo contactos con líderes sectoriales que le aseguraron que estarán “en la trinchera”.

Concretamente se piensa dar señales a ese 10% del electorado. En ese marco, Martínez ofreció una reunión con el electo senador colorado Ernesto Talvi para conseguir respaldos en caso de ganar las elecciones en votaciones puntuales de proyectos de ley. “Vamo arriba, llámame”, le respondió según contó a Canal 12. Desde el comando de Talvi negaron que existiera tal contestación. Por otro lado, el colorado ya comprometió su respaldo a Lacalle Pou para la segunda vuelta.



De todos modos, el oficialista elogió ayer a Talvi y dijo tener coincidencias desde el punto de vista programático. “En algunos puntos tiene más coincidencias con nosotros que con Lacalle Pou. No voy a proponer una alianza”, afirmó.



Una primera evaluación de la votación del oficialismo se hizo ayer en el Secretariado. “El Frente Amplio es el 40% del electorado y como frenteamplista me siento muy orgulloso”, declaró el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. Aseguró que el oficialismo “está muy bien parado” de cara a un balotaje entre Martínez y Lacalle Pou el 24 de noviembre.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se unió a los festejos de su fórmula. Foto: Marcelo Bonjour

Esa fue la versión que compartió ayer en el Secretariado de la coalición, dijeron a El País participantes del encuentro. Los sectores coincidieron en que en un balotaje “hay menos fidelidades partidarias”. Afiliado a la misma tesis, Martínez también restó trascendencia a la falta de mayorías parlamentarias si le toca gobernar: “Uruguay es de los regímenes más presidencialistas del mundo”.



Autocrítica.

Martínez hizo su propia autocrítica ayer en Canal 12 con respecto a la caída de la votación. “La gente común quiere estar más mejor y aparte hubo errores. Hay problemas que impactaron mucho, en esta elección impactó mucho lo de seguridad”, dijo. A su vez reconoció que algunas propuestas de seguridad no fueron bien comunicadas.



“Sin lugar a dudas, no debemos haber llegado a la enorme mayoría de los uruguayos. Tenemos que afinar la puntería y creo que se va a llegar”, dijo ayer la ministra de Educación María Julia Muñoz. A su vez el titular de Ganadería Enzo Benech opinó que “hay que hacer autocrítica, reconocer errores y corregir”. En tanto, el ministro de Defensa José Bayardi aseguró que salvo el último mes, el Frente Amplio “no ha trabajado desde el punto de vista político para que la gente haga síntesis sobre el proceso de transformaciones que ha vivido y que le impacta en su vida cotidiana”.



El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que en su opinión personal y (no como Frente Amplio) esperaba una votación mayor a la obtenida, en el orden del 43% o 44%. Destacó que si bien la coalición sigue siendo el partido más votado, hay “desgastes” propios de la gestión de gobierno. En tanto, consideró que otros elementos que “pasaron factura” fueron la seguridad, el empleo y la economía. Pero agregó que ahora es momento de “cerrar filas”.

“Actuamos con ingenuidad durante un período largo de tiempo en seguridad”, admitió a El País el jerarca municipal Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista). De todos modos, consideró que esto cambió en los últimos años y la eventual designación de Gustavo Leal como ministro del Interior supone una señal fuerte de que “hay que combatir la delincuencia sin vacilar”. De todos modos, acotó: “Que nadie sueñe que alguien que mandate a sus electores lo sigan. La gente va a decidir por su propia conciencia”..