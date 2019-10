¿Qué dijeron los ministros tras las elecciones? La palabra de Bayardi, Muñoz, Benech y Rossi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del Consejo de Ministros que sesionó este lunes, varios de los ministros comentaron los resultados de esta contienda electoral, en los que el oficialismo obtuvo 39,17% de los votos emitidos menos los observados. Hicieron autocrítica, pero todavía confían en alcanzar un cuarto gobierno del Frente Amplio.

El ministro de Defensa, José Bayardi, señaló en rueda de prensa que es "muy crítico" con lo ocurrido y que eso "lo saben" adentro del oficialismo. En tanto, consideró que "la gente no hace síntesis solo desde el punto de vista político", y que si fuera así, "perdió" 50 años de su vida, en la que hizo militancia política.



Sobre el papel del Frente Amplio, Bayardi dijo: "Como partido político, salvo el último mes, en términos generales, no ha trabajado desde el punto de vista político para que la gente haga síntesis sobre el proceso de transformaciones que ha vivido y que le impacta en su vida cotidiana, en mi opinión positivamente".



"Hay un trabajo que hay que hacer de cara al balotaje, en que importan los candidatos. No voy a soslayar la importancia de mi fuerza política, lo que significó Tabaré Vázquez, Danilo Astori, José Mujica. Lo que yo quiero es que se trabaje para que la gente entienda que desde el punto de vista electoral, y desde el punto de vista del futuro y de la propuesta importan los partidos y los contenidos", agregó.



Considera que "todo" el Frente Amplio debe "salir a hacer síntesis: ¿Usted está peor o mejor que antes? ¿Usted está peor en lo que tiene que ver con salud, educación, más allá de todo lo que se diga? Vayan a preguntar al interior cómo se está en materia de educación... ¿Usted está mejor desde el punto de vista tributario? En realidad, ¿los comerciantes creen que es irrelevante el dinero que tenga la gente para que ellos estén bien? Estas cosas hay que salir, en el carita a carita con la gente", enfatizó.



Por otro lado, el ministro de Defensa dijo que "no debería extrañarle a nadie" que en una sociedad "haya un 10% voto de derecha o ultraderecha", que "se canalizaba" antes de la aparición Cabildo Abierto "a través de las tendencias más conservadoras adentro de los partidos históricos fundacionales".



Por otro lado, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, señaló en rueda de prensa al salir de Torre Ejecutiva:"No es extraño que diga que esperaba un porcentaje un poco mayor, pero de todas maneras vamos a seguir luchando, creemos que el gobierno se merece el cuarto gobierno del Frente Amplio y que lo vamos a poder lograr con mucho esfuerzo, como ha sido siempre para la izquierda".



Consultada sobre qué autocrítica hace de esta última votación, señaló que "aún es muy precoz" para ello, pero adelantó que "sin lugar a dudas, no debemos haber llegado a la enorme mayoría de los uruguayos. Tenemos que afinar la puntería y creo que se va llegar"-



Señaló que uno de los temas sobre los cuales el Frente Amplio debe reflexionar es "lo que esperan las personas que votaron por la seguridad".



Dijo que "por suerte no salió la reforma, porque los militares, que ellos mismos lo han dicho, no están formados para eso". Sin embargo, dijo que hubo "un porcentaje importante, incluso de frenteamplistas, que votó la reforma, y es un tema en el que tenemos que pensar, es uno de los temas que le importan a la ciudadanía, por lo tanto hay que ver cómo se sintoniza".



En tanto, consideró "preocupante" el "fenómeno Manini", porque "hay un avance de una derecha conservadora en América que es preocupante para la democracia".



Por otro lado, también manifestó su opinión de este acto eleccionario el ministro de Ganadería, Enzo Benech: "Hay que hacer autocrítica, tenemos que reconocer errores cuando los tenemos y tenemos que corregir. De cualquier manera, yo estoy convencido de que el país hoy está mucho mejor que antes. En ese marco, creo que debemos seguir trabajando, profundizando los cambios y hacerlo lo mejor posible".



El ministro de Transporte, Victor Rossi, por su parte, dijo en rueda de prensa que tenían la expectativa de un "mejor resultado" en "función de lo que ha sido la gestión y el esfuerzo que hemos realizado desde el gobierno", que valoró satisfactoriamente.



Además consideró: "En algunos aspectos hemos sido excesivamente críticos y exigentes con nosotros mismos, y eso muchas veces no ha permitido transmitir con suficientemente fuerza la importancia de avances que el país ha tenido en unas áreas".



Agregó que el gabinete de Vázquez va a trabajar "intensamente" hasta el 29 de febrero de 2020, fecha en que culmina la segunda gestión del actual presidente.