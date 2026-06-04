Sánchez le pidió a dirigentes de la oposición “cuidar la institucionalidad” del presidente

Los ecos que generó la polémica en torno a la compra de la camioneta Hyundai modelo Santa Fe de 2024 del presidente de la República, Yamandú Orsi, lejos de disiparse, continúan. Si bien el mandatario pretendió rendir cuentas ante la ciudadanía con el video divulgado el pasado lunes en sus redes sociales -donde dio explicaciones durante algunos minutos-, la publicación una media hora después esa misma jornada hecha por Búsqueda volvió a instalar dudas. El semanario informó que además de la camioneta Hyundai modelo Santa Fe de 2020 y la transferencia de U$S 15 mil, Orsi había entregado una camioneta marca Renault modelo Stepway que fue donada por Car One para la campaña del entonces candidato en 2024.

Luego vendría el encuentro que el presidente mantuvo el martes en su despacho del piso 11 de Torre Ejecutiva con medios escritos, entre ellos El País, para mostrar documentación que pretendió explicar el proceso de compra.

En medio de esta tormenta política que vivió el mandatario al inicio de esta semana, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, mantuvo contactos con dirigentes de la oposición para intercambiar sobre este tema, indicaron a El País fuentes políticas.

En dichos intercambios que mantuvo con dirigentes nacionalistas y colorados, según indicaron los informantes, el jerarca les pidió que como referentes de los partidos de oposición se “cuidara la institucionalidad” que implica la figura del presidente de la República.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

Al mismo tiempo, Sánchez les planteó a los dirigentes con los que conversó que entendía lógica la crítica que podrían hacer y que se pidieran explicaciones por su rol de oposición. Pero les insistió en la importancia y el cuidado que se debe tener ante una posible debilidad de la figura de un presidente de la República. En la reunión del pasado martes en Torre Ejecutiva con los medios, Orsi informó que había resuelto donar la camioneta de la polémica para que sea utilizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en particular para el traslado de niños en el interior del país.

El mandatario, tal como constató El País en el encuentro y lo informó en una nota ayer miércoles, dijo que pretendía con ello dar por terminado el tema.

Sin embargo, las explicaciones que dio sobre cómo pagó la camioneta dejó algunos cuestionamientos sin responder. Orsi dijo que la camioneta donada por Car One se colocó como premio para una rifa, cuyo número ganador no había sido comprado. Por eso, afirmó, volvió a manos del comité de campaña del candidato. Luego, el presidente indicó que la entregó a la automotora y que pagó al Frente Amplio su valor. Sin embargo, no consta documentación de ese aporte específico.