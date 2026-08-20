Sánchez defendió a Goyeneche ante dichos “de muy mal gusto” y criticó nueva designación de Pablo Caram

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que “hubo violencia política contra Fabiana Goyeneche, sin lugar a dudas”, luego de que la oposición mencionara durante el debate de la Rendición de Cuentas que hubo un artículo -finalmente rechazado por unanimidad en la Cámara de Representantes- que pretendía beneficiar a la exjerarca de la comuna montevideana con el pago de una partida.

Goyeneche es funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas y se desempeña actualmente como asesora de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“A mí me parece espantoso que hayan bautizado un articulo, “artículo Goyeneche”, dijo Sánchez entrevistado en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal. Consideró que esa denominación era “de muy mal gusto”.

Sánchez sostuvo que Goyeneche no hubiera sido la única beneficiada por la eventual aprobación del artículo y que este era “claro” y no estaba “camuflado”. Luego, explicó, la bancada frenteamplista entendió que el artículo “no era necesario” por lo que “murió”.

Por otro lado, el secretario de presidencia comentó que le pareció “mal” que se haya designado al ex intendente blanco de Artigas, Pablo Caram, como director del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de ese departamento “por cómo ha usado los recursos públicos”.

Pablo Caram, Intendente de Artigas. Foto: Darwin Borrelli

De todas formas, señaló que es “una decisión legítima del intendente" (Emiliano Soravilla) y que el gobierno nacional deberá trabajar con Caram en las tareas de mitigación de los efectos de “El Niño”, el fenómeno climático que se aguarda que genere una cantidad excepcionalmente alta de precipitaciones durante la primavera.

Caram fue condenado en 2024 a 14 meses de libertad a prueba por el delito de omisión de los deberes de su cargo por no denunciar delitos de funcionarios departamentales.