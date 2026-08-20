Cosse respaldó a Goyeneche tras polémico artículo de la Rendición de Cuentas que finalmente no se aprobó

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, respaldó públicamente a Fabiana Goyeneche, funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores por un pase en comisión. El mensaje de la dirigente frenteamplista se dio luego de que se instalara una polémica por un artículo de la Rendición de Cuentas que, según la oposición, buscaba beneficiar directamente con una partida de $ 30.000 nominales a Goyeneche, pero que finalmente no se aprobó porque no recibió ningún voto favorable.

"Atacar así a Fabiana es inmoral. Las leyes las propone el Poder Ejecutivo, no Fabiana. Pretender personalizar para agredir y hacer creer que el Gobierno quiere cambiar una ley para beneficiar con $30.000 al año a UNA persona no es serio. ¿Dónde quedó aquello de 'duro con las ideas y suave con las personas'?", escribió la vicepresidenta, que luego añadió: "Todo mi respaldo a Fabiana Goyeneche, una mujer joven que ha elegido hacer política y no merece estos ataques".

Atacar así a Fabiana es inmoral. Las leyes las propone el Poder Ejecutivo, no Fabiana. Pretender personalizar para agredir y hacer creer que el Gobierno quiere cambiar una ley para beneficiar con $30.000 al año a UNA persona no es serio.



¿Dónde quedó aquello de “duro con las… — Carolina Cosse (@CosseCarolina) August 19, 2026

Previamente otra senadora frenteamplista, Constanza Moreira, había respaldado a su correligionaria: "Toda mi solidaridad con Fabiana Goyeneche. Ha sido víctima de hostigamiento durante años, de los ataques y agravios mas graves. Expresamos nuestro más enérgico rechazo a toda forma de violencia política contra las mujeres".

Toda mi solidaridad con Fabiana Goyeneche. Ha sido víctima de hostigamiento durante años , de los ataques y agravios mas graves. Expresamos nuestro mas enérgico rechazo a toda forma de violencia política contra las mujeres. — Constanza Moreira (@Constanza_FA) August 19, 2026

¿Qué decía el artículo que, según la oposición, apuntaba a beneficiar a Goyeneche?

El artículo, durante la discusión en particular en la Cámara de Diputados, se sometió a votación y recibió cero votos en 99 posibles, motivo por el que no se aprobó.

Era el 122, correspondiente al inciso del Ministerio de Relaciones Exteriores. La oposición cuestionaba que fue confeccionado “con nombre y apellido”. El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez fue el más crítico de la redacción propuesta. Este martes en rueda de prensa explicó que el artículo “establece que algunos funcionarios que están en pase en comisión en la Cancillería cobran una compensación adicional a su salario”.

“Casualmente esto surge a partir de un proyecto de la señora Fabiana Goyeneche, funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas en comisión en la Cancillería, que como no cobra esa partida presentó un escrito y reclamó cobrar esa prima”, agregó.

Fabiana Goyeneche, funcionaria en comisión en Cancillería. Foto: archivo El País

Según Rodríguez, este beneficio se ubica en unos $ 30.000 nominales mensuales y el pedido de Goyeneche fue denegado, por lo que “el Poder Ejecutivo no tuvo mejor idea que mandar un artículo para satisfacer el deseo de la compañera”.

En la sala, el martes, previo a la votación del artículo Rodríguez volvió a hablar del tema. "Parece que esa funcionaria hay una compensación que no cobraba y presentó un escrito porque dijo '¿cómo puede ser que yo no cobre esto?'. Fue a la Jurídica, la Jurídica le dijo que no porque la normativa no se lo habilita", expresó, y entonces ironizó que apareció "la imaginación de algún genio y se le ocurrió la brillante idea de embretar al Parlamento para que ese reclamo de esa funcionaria" fuera atendido.

Lo llamó "el artículo compañero". "Estoy convencido que esta se la pasaron a varios, principalmente al presidente de la República, que si hubiera sabido esto lo hubiese mandado a sacar", alegó, en referencia a que entiende que algunas de las principales autoridades desconocían que este artículo se había incluido.