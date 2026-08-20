Ante críticas a Goyeneche, el FA la respaldó y acusó “violencia política basada en género” contra la dirigente

El Frente Amplio (FA) emitió una declaración este jueves en respaldo a Fabiana Goyeneche, luego de que su nombre quedara envuelto en una polémica durante la votación de la Rendición de Cuentas, a raíz de un artículo que la oposición cuestionó por considerar que estaba dirigido a una persona “con nombre y apellido”.

Finalmente, la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que involucraba el cobro de una partida anual extra de $ 30.000 para la jerarca —que actualmente se desempaña como asesora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas— no fue acompañado tampoco por la bancada oficialista y fue rechazada por 99 votos en la Cámara de Diputados.

Tras el apoyo de la senadora Constanza Moreira —líder de Casa Grande, sector al que pertenece Goyeneche— y de la vicepresidenta, Carolina Cosse, ahora fue la fuerza política la que expresó su respaldo a la dirigente ante lo que se entiende fueron ataques injustificados.

“Expresamos nuestra preocupación y nuestro respaldo a Fabiana Goyeneche ante la exposición, los señalamientos y los ataques de los que ha sido objeto en las últimas horas. La discusión pública sobre las decisiones de gobierno, las normas y su pertinencia es parte indispensable de una democracia saludable. Lo que no podemos aceptar es que esa discusión se construya sobre una versión de los hechos que atribuye a una compañera acciones que no realizó y que termina colocando sobre ella, de manera personal, la responsabilidad por una decisión adoptada por la administración”, apuntó la fuerza política.

En esta línea, frente a trascendidos, se aclaró que Goyeneche no presentó “un escrito ante Jurídica, ni solicitó al elaboración de una norma ni pidió la creación de un beneficio para sí misma”.

“En el marco de su desempeño en comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó una consulta administrativa ante la existencia de respuestas contradictorias respecto a cómo se implementaba el pago de un rubro salarial ya existente; no un pago adicional ni una compensación extraordinaria. A partir de esta consulta, la propia administración inició un expediente. Posteriormente, se le solicitó documentación para continuar su tramitación, requerimiento al que Fabiana no dio respuesta. No realizó nuevas gestiones ni fue notificada de una resolución de Jurídica”, agrega el comunicado, que consigna además que “la norma que fue impulsada por el propia administración” tenía alcance general para los funcionarios con pase en comisión de la cartera y no fue solicitada ni abarcaba solo a Goyeneche.

Para el FA, hubo violencia política basada en género contra la dirigente a partir de “la tergiversación de hechos que personalizaron decisiones institucionales que alimentaron dinámicas de hostigamiento y disciplinamiento”.

“La violencia política basada en género no se expresa únicamente a través de amenazas o insultos expresamente sexistas. También puede operar mediante mecanismos de exposición, descrédito y señalamiento que buscan erosionar la legitimidad de las mujeres que ocupan responsabilidades públicas, convirtiéndolas personalmente en objeto de escarnio”, se señala en el documento.

Finalmente, se agrega: “No afirmamos que toda crítica hacia una mujer constituya violencia política de género. Las mujeres que hacen política están, como cualquier actor político, sujetas a la crítica, al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Reivindicamos el valor de la verdad como un principio esencial de la práctica política y democrática, especialmente cuando están en juego la trayectoria, la integridad y la legitimidad pública de una persona. Defender los hechos tal y como fueron es la base para dar cualquier debate”.