Robert Silva le envió una carta al presidente Yamandú Orsi con una propuesta para mejorar la seguridad pública

En una misiva dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, el senador Robert Silva manifestó su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad pública en el país y el crecimiento de la violencia.

A través del documento, al que accedió El País, el legislador advirtió que las cifras dadas a conocer esta semana sobre la evolución de los homicidios representan una señal de alarma que Uruguay "no puede relativizar ni acostumbrarse a aceptar".

"Detrás de cada homicidio hay una familia quebrada y un Estado que no logró cumplir con su obligación más elemental: proteger la vida, la libertad y la integridad de las personas. Cuando esos indicadores aumentan, el problema deja de ser estadístico para transformarse en un cuestionamiento a la capacidad del Estado de garantizar la convivencia y preservar el Estado de Derecho", sostuvo el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025).

Además de las estadísticas, Silva hizo hincapié en una realidad "menos cuantificable, pero igualmente reveladora", vinculada al impacto del delito en la rutina ciudadana: "Los uruguayos están cambiando su forma de vivir por miedo. Hay familias que dejan de salir a determinadas horas, vecinos y estudiantes que evitan transitar por algunos barrios, comerciantes que destinan cada vez más recursos a protegerse y madres y padres que viven con angustia cada vez que sus hijos salen de sus casas. Cuando eso ocurre, los ciudadanos que respetan la ley comienzan a retroceder y los espacios que abandonan pasan a ser ocupados por quienes actúan al margen de ella".

Para el legislador, este fenómeno excede a la delincuencia tradicional, ya que el avance del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos exigen una respuesta estatal con "la misma amplitud, coordinación y capacidad de actuación".

El Comando de Seguridad Integral

Ante este escenario, Silva le solicitó formalmente al presidente Orsi que asuma personalmente el liderazgo de la política pública de seguridad. Con ese propósito, propuso reflotar la creación de un Comando de Seguridad Integral —iniciativa presentada por el sector Crece (Lista 600) en las elecciones internas de 2024— que reúna de forma permanente a los ministerios del Interior y Defensa, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Fiscalía de la Nación, Aduanas, Migración y el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros.

"No se trata de crear una nueva estructura burocrática. Se trata de establecer un ámbito permanente de conducción, coordinación, intercambio de inteligencia, definición de prioridades nacionales, seguimiento de resultados y articulación operativa entre instituciones que hoy persiguen objetivos comunes, aunque muchas veces lo hagan sin una integración estratégica suficiente", sostuvo Silva en la carta.

El senador concluyó su mensaje señalando que "la experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales no respetan competencias administrativas ni fronteras institucionales" y exhortó al gobierno a responder "coordinando capacidades, integrando información, optimizando recursos y actuando con unidad de propósito".