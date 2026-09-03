Reparto de $ 140 millones entre funcionarios de INAU: coalición propone “impedirlo” y sindicato defiende medida

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) reconoció el martes en el Parlamento que repartió $ 140 millones que sobraron de su presupuesto el año pasado entre sus funcionarios y generó reacciones contrarias. La decisión fue primero advertida por la oposición, que ahora propone “impedir” legalmente este tipo de repartos, mientras que el sindicato de trabajadores del organismo defiende la medida y la justifica.

“Presentamos artículo aditivo para impedir que discrecionalmente determinadas economías se utilicen para repartir a fin de año y se refuercen partidas para infancia, políticas para personas discapacitadas y acceso a tecnologías avanzadas de la diabetes”, dijo el senador blanco Javier García en la red social X.

El proyecto, planteado como un artículo extra para la Rendición de Cuentas, establece que “los organismos que integran el Presupuesto Nacional no podrán destinar economías para distribuir entre sus funcionarios en forma discrecional sin previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Mauricio Fuentes, vicepresidente del organismo, argumentó esta semana durante la comparecencia en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado —donde se trata el extenso proyecto del gobierno— que “no es una práctica que no se haya dado en todos los períodos de gobierno y no es una práctica exclusiva del INAU ni mucho menos”.

“Simplemente quería dejarlo en contexto. Más allá de que podemos tener una mirada respecto a la conveniencia o no de la medida, no es algo que haya sido inaugurado por esta administración ni por una decisión de este directorio del INAU”, agregó el jerarca.

En ese sentido, el Sindicato Único de Trabajadores del INAU (Suinau) emitió un comunicado este jueves en el que asegura que “llamar ‘reparto’ despectivamente al pago por el esfuerzo en la productividad de los trabajadores ante la falta de personal no es un error de lectura presupuestal”, sino que “es una forma de ensuciar el trabajo de la gente”.

El gremio argumenta que el rubro correspondiente a los salarios “no se incrementa hace más de diez años, mientras el déficit de personal se agrava año a año”.

“Hasta ahora nadie en la Coalición Republicana levantó la voz por ese reclamo; es más, legisladores de todos los partidos con los que hemos hablado nos han planteado su coincidencia con este planteo, hasta ayer, cuando les sirvió para un titular y salieron en bloque a cuestionar la ejecución presupuestal”, sostiene Suinau.

Incluso, puntualiza que “este mecanismo de distribución de las economías que se generan por la demora en los ingresos de personal ha sido negociado” desde el sindicato “con absolutamente todos los directorios desde la década del 90 hasta hoy, sin excepción de signo político”.

El comunicado también cuestiona el aditivo presentado por blancos y colorados: “Transfiere esas economías a funcionamiento e inversiones, dejando a la institución sin recursos para financiar los ingresos que hoy se están concursando en todo el país. Quieren vaciar de personal a los centros de atención directa mientras dicen defender a la infancia”.