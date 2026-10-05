¿Quién ganó en Uruguay? Brasileños votaron en tres departamentos y estos son los resultados de las elecciones

Las elecciones en Brasil también tuvieron su cara uruguaya: miles de brasileños radicados en Uruguay tenían la posibilidad de acercarse a un centro de votación y elegir entre los candidatos a presidente. Al igual que del otro lado de la frontera, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se llevaron la mayor cantidad, pero con grandes diferencias según el departamento.

Solo aquellos brasileños que hicieron los trámites correspondientes para cambiar su país de votación podían ejercer su derecho al voto en Uruguay, el resto debía viajar a su país o, eventualmente, justificar su ausencia, ya que el sufragio era obligatorio. El sitio web del Tribunal Superior Electoral (TSE) permite conocer qué resultados hubo en distintas localidades, pero no resume lo acontecido en Uruguay.

En Montevideo había 2.448 habilitados pero concurrieron a las urnas 1.343, o sea el 55%. El presidente Lula (Partido de los Trabajadores) obtuvo 686 votos para la reelección, el 54%, mientras que Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) logró 465, el 37%.

Candidatos de terceras vías consiguieron votaciones marginales, igual que como sucedió en Brasil. Augusto Cury obtuvo 38 votos (3%), Renan Santos 24 (2%), Ronaldo Caiado 19 (1,5%), Romeu Zema 12 (1%), y otros candidatos menos tuvieron menos de diez votos.

Otro departamento en el que centenares de brasileños fueron a votar es Artigas. Allí había 611 habilitados y concurrieron 385, o sea el 63%. Flávio Bolsonaro consiguió 227 votos (62%) y Lula 104 (28%). Augusto Cury y Ronaldo Caiado empataron en 11 votos, mientras que el resto tuvo menos de cinco.

En el sitio web del TSE figuran otras localidades uruguayas con personas habilitadas a votar como Rivera y Chuy, donde al momento de escribir esta nota no había información disponible. Sí aparecen 23 votos en Río Branco, de los cuales nueve fueron para Bolsonaro y siete para Lula.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil por el Partido Liberal. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

¿Cómo resultaron las elecciones en Brasil? El gran triunfo de la familia Bolsonaro

Las elecciones colocaron a Flávio Bolsonaro como favorito para ganar el balotaje del próximo 25 de octubre. En primera vuelta obtuvo el 47% mientras que su principal contrincante, el presidente Lula, obtuvo 45%, pese a que la mayoría de las encuestas previas indicaban un escenario opuesto. Precisamente la mayoría de esos estudios de opinión pública mostraban un escenario de empate técnico de cara a la segunda vuelta, pero no se contaba hasta ese momento con la victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, situación que puede modificar el panorama.

Más allá de esto, los Bolsonaro entraron en grupo al Congreso. La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro (44), fue la senadora más votada del Distrito Federal, en Brasilia. Uno de sus hermanos será su suplente. Carlos Bolsonaro (43), segundo hijo del exmandatario, fue el segundo más votado para el Senado en Santa Catarina. Se quedó así con uno de los dos escaños en juego para ese estado.

El menor de los varones Bolsonaro, Jair Renan (28), fue elegido diputado federal también por Santa Catarina.

Eduardo, el tercer hijo (42), no compitió después de haberse autoexiliado en Estados Unidos en 2025 cuando era diputado.

Por último, un hermano del propio Jair, Renato Bolsonaro (62), se hizo con un asiento como diputado federal por Sao Paulo.

La familia podría tener, en suma, la presidencia, dos senadores y dos diputados, con un Congreso que puede votar una amnistía para Jair Bolsonaro, una promesa de campaña de Flávio.