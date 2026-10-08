Punta Ballena como área protegida: la propuesta que recibió el gobierno para integrarla al SNAP

La Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas (CNA) recibió la propuesta de incorporación de un conjunto de padrones de Punta Ballena, en Maldonado, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), bajo la categoría de Monumento Natural.

La iniciativa fue impulsada por la asociación civil Punta Ballena Protegida y la Intendencia de Maldonado (IDM), que trabajaron en la elaboración del documento de solicitud en el marco de una comisión técnica especial. La propuesta planteó la incorporación de estos padrones a partir del reconocimiento de su paisaje, su naturaleza, su relación con el océano y sus valores culturales.

Los trabajos comenzaron en enero y contaron con la participación de técnicos de la comuna y del Centro Universitario Regional del Este (CURE), así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos con presencia en la Junta Departamental de Maldonado.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó el valor de la iniciativa y señaló que la propuesta cuenta con “mucho fundamento técnico y con un gran respaldo ciudadano”. En ese sentido, valoró los atributos naturales y patrimoniales de Punta Ballena, entre ellos sus valores de fauna, flora, arqueológicos y paisajísticos, así como su dimensión social.

“Es un patrimonio sin duda de Maldonado, pero de todo el Uruguay”, sostuvo el ministro, quien también definió a Punta Ballena como “un elemento de la identidad del Uruguay”.

Punta Ballena está en el centro de la polémica ante la posibilidad de que se concrete el proyecto inmobiliario privado Foto: Ricardo Figueredo

Proceso de elaboración de la propuesta

Ortuño destacó, además, el proceso de elaboración de la propuesta y el nivel de acuerdo alcanzado entre los distintos actores. Señaló que se trata de "una iniciativa surgida del movimiento social y de organizaciones de la sociedad civil, que contó con el apoyo técnico de la Universidad de la República y con el respaldo del gobierno departamental y de la Junta Departamental de Maldonado".

“Se termina confluyendo en un gran consenso de todos estos actores que vienen a plantearle al Gobierno Nacional una iniciativa que naturalmente la recibimos con mucha expectativa y con la mejor predisposición”, afirmó en rueda de prensa.

El ministro explicó que el trámite deberá cumplir las distintas etapas previstas por la normativa. En primer lugar, los equipos del Ministerio de Ambiente analizarán la documentación presentada y formularán una propuesta. Posteriormente, se desarrollarán instancias de participación ciudadana, que incluyen la puesta en consulta pública de la propuesta definitiva y una audiencia pública.

“Esperamos poder estar firmando la resolución a la brevedad”, señaló Ortuño, aunque aclaró que, por los plazos establecidos para cada una de las etapas, no estima que el proceso pueda completarse durante 2026. En ese sentido, indicó que el objetivo es que en 2027 pueda concretarse “la incorporación de Punta Ballena como área protegida del Uruguay”.

La entrega de la propuesta se produjo en el marco de una jornada en la que también se presentó el Plan Estratégico del SNAP 2026-2035, orientado a fortalecer la gestión del sistema y consolidar la red de áreas protegidas del país.