Punta Ballena da un paso clave para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como Monumento Natural

La propuesta para incorporar Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dio un paso clave, luego de que la Comisión Asesora Técnica creada por la Intendencia de Maldonado aprobara por unanimidad el ingreso de la zona bajo la categoría de Monumento Natural. La decisión fue adoptada durante una sesión celebrada este jueves y representa un nuevo avance en el proceso que busca garantizar la conservación de uno de los paisajes costeros más emblemáticos del país.

Según informó la Asociación Civil Punta Ballena Protegida, la propuesta técnica fue elaborada de manera conjunta entre la organización, el Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República y equipos técnicos de la Intendencia de Maldonado. El documento incorporó además aportes de instituciones participantes, investigadores y especialistas de distintas disciplinas.

La Comisión Asesora Técnica está integrada por representantes de la Intendencia de Maldonado, del CURE-Udelar, de la Asociación Civil Punta Ballena Protegida y de los partidos con representación en la Junta Departamental de Maldonado. Tras analizar la propuesta, el organismo recomendó al intendente de Maldonado, Miguel Abella, elevar el expediente al Ministerio de Ambiente para dar cumplimiento al procedimiento previsto en la normativa que regula el SNAP.

Además, la comisión sugirió que la presentación ante el gobierno nacional sea realizada de forma conjunta entre la intendencia fernandina y la Asociación Civil Punta Ballena Protegida, "en reconocimiento al papel que desempeñó la sociedad civil en la construcción y promoción de la iniciativa".

Punta Ballena estuvo en el centro de la polémica por un proyecto inmobiliario. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

"Un nuevo hito"

La organización destacó que la resolución constituye "un nuevo hito dentro de un proceso impulsado por miles de ciudadanos que respaldan la protección ambiental de Punta Ballena". En ese sentido, recordó que "más de 34.000 personas apoyaron la causa con su firma" y agradeció el trabajo de la comisión, así como el respaldo de organizaciones sociales, académicas y ambientales.

La Asociación Civil Punta Ballena Protegida señaló que continuará trabajando en las próximas etapas del procedimiento con el objetivo de "concretar el ingreso del área al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al considerar que la preservación de Punta Ballena constituye una causa de interés público que trasciende generaciones y forma parte del patrimonio natural de toda la sociedad uruguaya".

Proyecto denegado

En febrero de 2025 el Ministerio de Ambiente, durante la administración anterior, denegó la Autorización Ambiental Previa (AAP) al proyecto de desarrollo de un complejo residencial en la zona de Punta Ballena. La iniciativa contemplaba la construcción de 29 edificios y 320 apartamentos en la costa.

La decisión se basó en el informe técnico del MA, que analizó el estudio de impacto ambiental presentado, los informes de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y los aportes de la participación pública. Según detalló el entonces ministro Robert Bouvier, “fue un proceso largo, donde nos tomamos el tiempo necesario para analizar y dar las garantías a todas las partes para la denegación final de la autorización ambiental”.