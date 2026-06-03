Parlamento aprobó proyecto de expropiación a inmuebles con deuda compensable para enfrentar “vacancia” de viviendas

La Cámara de Senadores aprobó de forma unánime el proyecto de ley de abreviación del trámite de expropiación a bienes inmuebles con deuda compensable. La norma fue votada a mediados de mayo en Diputados, solo sin el apoyo de Cabildo Abierto y del diputado colorado Juan Martín Jorge.

El proyecto aprobado por el Parlamento fue presentado originalmente por el Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada y reflotado en este período.

La iniciativa busca agilizar la expropiación de bienes con deuda con el Estado, lo cual está previsto en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008.

El objetivo es lograr “condiciones favorables” para su adquisición por parte del mismo Estado para diferentes programas de vivienda y urbanización.

El foco está puesto en la recuperación de inmuebles “ociosos, vacíos y degradados” cuyas deudas superen el valor del inmueble en cuestión.

También, se establecen “medidas provisionales en expropiaciones por razones de seguridad edilicia, salubridad e higiene pública”.

“El organismo actuante deberá acreditar que el inmueble objeto de la solicitud se encuentra en situación de grave deterioro, mediante informe técnico elaborado por profesional competente”, sostiene la norma. Estas medidas serán dispuestas por la Justicia una vez que se comprueben las circunstancias del inmueble.

Por otro lado, llegado el caso de que “el inmueble registre deudas con el organismo expropiante”, se descontará el monto de la “indemnización provisoria” que deberá depositar al propietario.

Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, sostuvo que “es pavoroso el retraso que existe en los últimos 30 años en la utilización de normas que intentan enfrentar un problema grave, que es la vacancia urbana”. Así, apuntó al “problema de desigualdad” que eso genera.

“La mitad de niños y adolescentes en Uruguay, según un reciente informe de Unicef junto con la Cámara de la Construcción, vive en viviendas con condiciones de precariedad, necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, o tenencia insegura de la vivienda”, manifestó.

Los senadores blancos y colorados vieron con buenos ojos el proyecto, que fue apoyado por los 22 legisladores que estaban en sala. El blanco José Luis Falero sostuvo que su bancada está “convencida de que es un aporte importantísimo”, mientras que el colorado Pedro Bordaberry destacó que es una norma “muy garantista”.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, expresó que votó el proyecto con “gran alegría” y aludió a su etapa de intendenta de Montevideo entre 2020 y 2024.

“No puedo dejar de pensar en la experiencia de Montevideo, en el sentido de la construcción y el sostenimiento de su Cartera de Tierras para distribuirla en viviendas y en mejorar el tejido urbano. No puedo, sobre la Cartera de Tierras, no nombrar a Tabaré Vázquez, quien la inició en el año 90, y una Intendencia de Montevideo que la supo proteger, hacer crecer y distribuirla”, dijo al fundamentar su voto.